Juicio a paquistaní acusado de complot para asesinar a funcionarios de EEUU

Compartir en:









La sede del tribunal federal en Brooklyn en la ciudad de Nueva York, el 17 de enero del 2023. (AP foto/John Minchillo) AP

Asif Merchant, de 47 años, enfrenta una condena de cadena perpetua si es declarado culpable de cargos de terrorismo. Su juicio comenzó el miércoles en un tribunal federal en Brooklyn.

Los fiscales señalaron en documentos judiciales que un hombre a quien Merchant conoció inicialmente cuando llegó a Nueva York en abril de 2024 posteriormente alertó a las autoridades sobre el plan y se convirtió en informante confidencial, informó The New York Times. Más tarde, Merchant pagó un adelanto de 5.000 dólares a dos supuestos asesinos, que en realidad eran agentes del FBI encubiertos, indicaron los fiscales.

En ese momento, Merchant no especificó quién sería el objetivo, pero los documentos judiciales muestran que entre los posibles blancos había funcionarios de alto nivel como Trump.

Merchant, quien ha sostenido su inocencia, es un hombre profundamente religioso que viajaba con frecuencia a Irán y Pakistán, donde tiene familias separadas, algo que según sus abogados es legal en ambos países. El miércoles, dijeron al jurado que simplemente no había pruebas suficientes para demostrar que su cliente estuviera involucrado en algún tipo de complot.

Los fiscales expusieron al jurado que Merchant bosquejó sus planes colocando objetos sobre una servilleta de hotel para representar a personas y lugares que iban a ser atacadas. Los atentados debían tener lugar durante el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2024.

El FBI ha frustrado varios presuntos ataques mediante operaciones encubiertas en las que agentes se hicieron pasar por simpatizantes del terrorismo, proporcionando asesoramiento o equipo. Los críticos sostienen que la estrategia puede equivaler a inducir a delinquir a personas mentalmente vulnerables que no tendrían la capacidad de actuar por sí solas.

___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP