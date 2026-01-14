americateve

Jugando en casa con dos equipos, México espera romper sequía de títulos en la Serie del Caribe

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México está por cumplir diez años sin coronarse en la Serie del Caribe. La sequía podría terminar este año, cuando habrá dos equipos mexicanos, jugando en casa.

El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Salvador García Cornejo, dijo el miércoles que las novenas aztecas que se clasifiquen al torneo podrían darle al país su primer campeonato regional desde que los Venados de Mazatlán se coronaron en Santo Domingo, en 2016.

“Si se va a romper la sequía, ahora vamos a tener dos opciones y en casa”, dijo García Cornejo a The Associated Press. “Nos hemos quedado a nada y ahora vamos a tener dos representativos”.

El torneo se realizará en Guadalajara, en el occidente mexicano del 1 al 7 de febrero.

“Es una gran responsabilidad que los equipos vayan fortalecidos y traigan el campeonato”, agregó el dirigente. “Creo que este año vamos a ser campeones por el nivel que tiene la liga”.

Actualmente se disputan las semifinales de la liga invernal en México y los dos equipos que avancen a la serie por el título serán los que clasifiquen al torneo caribeño.

El año pasado la serie se disputó en Mexicali, donde los Charros de Jalisco alcanzaron la final, pero cayeron ante los Leones del Escogido de la República Dominicana.

La sede original del torneo de este año iba a ser Venezuela, pero la situación política por la que atraviesa ese país obligó a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe a realizar un cambio de sede y Guadalajara levantó la mano.

“Los vemos como una oportunidad porque cuando tienes esta alternativa no te queda más que tomarla”, agregó García Cornejo. “Tenemos que aprovechar esta oportunidad que se nos presenta y eso nos tiene muy motivados”.

El dirigente agregó que Guadalajara está lista para recibir el torneo y que aprovechará algunas obras de infraestructura creadas para el Mundial del 2026.

“Muchas de las obras están casi listas, el aeropuerto que ha ido pasando varias etapas está casi listo, las vialidades van bien”, dijo el dirigente. “Hay infraestructura y creo que nos adelantaremos a estrenar mucha de ella, el escenario está preparado”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

