Jugadores de NBA reciben a sus invitados en la burbuja

Los jugadores comenzaron a reunirse el lunes con sus familiares dentro de la burbúja, dándoles una sensación hogareña durante una maratónica gira.

“Creo que la última vez que los vi fue el Día del Padre, así que ha pasado mucho tiempo”, dijo VanVleet. “Pero será bueno verlos a todos y justo a tiempo luego de que ayer nos patearon el trasero. Esto me distraerá un poco hoy y me prepararé y me concentraré para el juego de mañana”.

Los equipos comenzaron a llegar a Disney el 7 de julio, pero los Raptors han estado todavía más tiempo fuera de casa. Llegaron a Florida el 22 de junio para comenzar a entrenar en la Universidad de la Costa del Golfo de Florida en Fort Myers, en lugar de volver a Toronto y tener que colocar en cuarentena a sus jugadores procedentes de Estados Unidos.

Los Raptors tuvieron uno de sus peores momentos de la gira el domingo, cuando cayeron 112-94 ante los Celtics de Boston en el primer juego de sus semifinales de la Conferencia Este.

Las familias comenzaron a llegar al área de Orlando la semana pasada para poder hacer cuarentena antes de que se les permitiera el ingreso a la burbuja. Una vez adentro, estarán sujetos a las mismas pruebas de diagnóstico a diario y el uso obligatorio de mascarillas que los jugadores y el personal.

Experimentarán de primera mano lo que han tenido que pasar sus seres queridos, por lo que no es la típica vacación familiar a Disney World. No se les permitirá salir del campus, y eso podría ser difícil para los niños, que podrían aburrirse en el ambiente controlado.

“Veremos cómo sale todo. Veremos cómo se sienten en este ambiente”, dijo el escolta de los Lakers Danny Green. “Es un ajuste distinto para ellos, creo que estarán bien por una o dos semanas hasta que averigüemos qué tan bien salen las cosas en caso de que deban permanecer por más tiempo”.

Fuente: Associated Press

