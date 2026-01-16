americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jugadores de la NHL regresan a los Juegos Olímpicos de Invierno por 1ra vez desde 2014

Uno de los eventos destacados en los Juegos Olímpicos de Invierno será el hockey, donde los jugadores de la NHL regresan por primera vez desde 2014 y las mejores jugadoras del mundo compiten por octava vez consecutiva.

Sidney Crosby, de los Penguins de Pittsburgh, es empujado hacia el muro por Luke Glendening, de los Devils de Nueva Jersey, el jueves 8 de enero de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar)
Sidney Crosby, de los Penguins de Pittsburgh, es empujado hacia el muro por Luke Glendening, de los Devils de Nueva Jersey, el jueves 8 de enero de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar) AP
Lo que se sabe

La arena principal tendrá una superficie de hielo más pequeña de lo que acostumbran los jugadores rápidos y contundentes de la NHL. Lo que no se sabe es si la pista estará completamente construida con una superficie de hielo segura —el área de asientos debería estar bien— para cuando comience el juego.

Asumiendo que todo se resuelva, la competencia debería ser notable, con estrellas como Sidney Crosby e Hilary Knight buscando el oro olímpico.

De qué se trata

Cada uno de los 12 equipos en la categoría masculina y diez en la femenina tiene plantillas de 22 jugadores de campo y tres porteros, vistiendo a 20 y dos respectivamente, y jugando cinco contra cinco en el tiempo reglamentario y tres contra tres en la prórroga.

Los partidos serán familiares para los fanáticos de la NHL y la PWHL: 60 minutos de tiempo regular, divididos en tres períodos, sin empates. Si no hay un gol en el tiempo extra, se utilizan tandas de penales —jugador contra portero durante cinco rondas— para determinar el resultado hasta el partido por la medalla de oro, cuando el juego continúa con períodos de muerte súbita de 20 minutos hasta que un equipo anote.

Los duelos de grupo establecen los enfrentamientos para los partidos de eliminación directa

A quién seguir

Se considera que los equipos de América del Norte son los rivales a vencer tanto en hombres como en mujeres.

Se espera que sean los quintos y últimos Juegos de Knight. Ella y Kendall Coyne Schofield dan paso a la próxima generación de talento estadounidense liderada por Laila Edwards.

La capitana de Canadá, Marie-Philip Poulin, está lista para jugar en sus sextos Juegos Olímpicos y busca su cuarta medalla de oro. Las canadienses cedieron diez goles —por primera vez en la historia de la selección nacional— ante Estados Unidos en un partido de exhibición disputado en diciembre.

Finlandia es el campeón defensor en la categoría masculina después de ganar su primer título olímpico en 2022, cuando los problemas de programación relacionados con la pandemia hicieron que la NHL se retirara. Canadá ganó en 2014 y 2010, las dos últimas veces que los mejores jugadores masculinos del mundo participaron. Crosby se une esta vez a Connor McDavid y Nathan MacKinnon.

Como en todos los deportes de equipo, Rusia está excluida del hockey en los Juegos Olímpicos debido a la guerra en Ucrania. Eso deja fuera a muchos de los mejores jugadores del mundo, incluido el poseedor del récord de goles en la NHL, Alex Ovechkin, y los campeones de la Copa Stanley en dos ocasiones, Andrei Vasilevskiy y Nikita Kucherov.

Sedes y fechas

El torneo masculino está programado para llevarse a cabo del 11 al 22 de febrero. Las mujeres comienzan el 5 de febrero, el día antes de la ceremonia de apertura, y la final está programada para el 19 de febrero. Los cotejos se llevarán a cabo en Milán en la Arena de Hockey de Santagiulia, un nuevo recinto con capacidad para 16.000 personas, y en una pista más pequeña en Rho.

Momentos memorables

El "gol de oro" de Crosby para darle a Canadá una victoria en tiempo extra en la final de 2010 en Vancouver está grabado en la historia del hockey. También lo está el éxito en los penales de T.J. Oshie para Estados Unidos contra el anfitrión Rusia en Sochi en 2014.

Poulin tuvo su propia hazaña en tiempo extra ese año, cuando Canadá empató en las postrimerías después de que Estados Unidos impactó el poste de una portería vacía, lo que habría asegurado el oro. Jocelyne Lamoureux-Davidson y las estadounidenses devolvieron el favor en 2018, venciendo a sus archirrivales en una tanda de penales en la final.

Datos curiosos

El hockey masculino ha sido una constante desde los primeros Juegos de Invierno en 1924 y de hecho debutó en los Juegos de Verano de 1920 en Amberes. Canadá ha ganado el oro nueve veces (incluyendo Amberes), la mayor cantidad por mucho (la Unión Soviética ganó siete veces).

Suecia y Estados Unidos han triunfado dos veces cada uno. Los hombres estadounidenses no han ganado desde el "Milagro sobre Hielo" de 1980 en Lake Placid.

La competencia femenina se agregó en Nagano en 1998; ya sea Estados Unidos o Canadá han ganado cada título olímpico desde entonces y los feroces rivales se han enfrentado en la final seis de siete veces.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Agentes federales se preparan para lanzar gas lacrimógeno a una multitud durante una protesta el lunes 12 de enero de 2026 en Minneapolis (AP Foto/Adam Gray)

Trump amenaza con usar militares para "poner fin" a protestas en Minneapolis

ARCHIVO - La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto a sus partidarios durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro el día antes de su investidura para un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el jueves 9 de enero de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, archivo)

Trump se reunirá con líder opositora venezolana tras acercamiento con sucesora de Maduro

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Destacados del día

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: Esto no es lo que yo esperaba

Cubano con I-220A que se tatuó el rostro de Trump ahora teme ser deportado: "Esto no es lo que yo esperaba"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador, el viernes 16 de enero de 2026, un día después de reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, y miembros del Congreso, en el Capitolio, en Washington. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Derek Rosa, adolescente cubano acusado de matar a su madre en Hialeah, acepta acuerdo de culpabilidad y evita juicio

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Cubano embiste patrullas de ICE en TEXAS y hiere a un agente durante intento de fuga

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La Gasolina de Daddy Yankee
VIRAL

Gasolina por debajo de $3 en 43 estados: la Casa Blanca lo festeja con La "Gasolina" de Daddy Yankee

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter