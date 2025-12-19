Jugadores de fútbol en Australia son sancionados por amaño de apuestas

Compartir en:









ARCHIVO - Mato Grgic del North East United FC, a la derecha, y Ulises Davila del Delhi Dynamos FC luchan por un balón durante el partido de fútbol de la Hero Indian Super League, el 7 de febrero de 2019, en Gauhati, India. (Foto AP/Anupam Nath, Archivo). AP

En agosto, el futbolista japonés Danzaki fue condenado y multado, junto con el jugador amateur Yuta Hirayama, por cometer fraude de apuestas con tarjetas de amonestación. Hirayama apostaba a que Danzaki recibiría deliberadamente tarjetas amarillas.

Danzaki y Hirayama fueron suspendidos por siete años, con efecto retroactivo al 1 de junio, cuando ambos recibieron suspensiones provisionales sin culpa, informó Football Australia el viernes.

En septiembre, Baccus y Lewis recibieron órdenes de liberación condicional de dos años, similares a una fianza de buen comportamiento, y evitaron condenas tras declararse culpables de participar en conductas que corrompen el resultado de las apuestas de un evento.

El par de jugadores admitió haber recibido 10.000 dólares australianos (6.600 dólares) cada uno por parte del ex capitán del club, el mexicano Ulises Dávila, para recibir deliberadamente tarjetas amarillas en un partido en diciembre de 2023.

También se les exigió devolver el dinero que recibieron por obtener las tarjetas amarillas como multa.

Dávila en octubre se declaró culpable de facilitar y participar en conductas que corrompen el resultado de las apuestas de un evento y está a la espera de sentencia.

Football Australia dijo que los cuatro jugadores han aceptado sus respectivos castigos y no apelarán. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP