americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jugadores de fútbol en Australia son sancionados por amaño de apuestas

SYDNEY (AP) — Football Australia ha vetado del deporte al exjugador de Western United, Riku Danzaki, por siete años y a los exjugadores de Macarthur FC, Clayton Lewis y Kearyn Baccus, por al menos cuatro años debido a delitos de apuestas amañadas en la A-League.

ARCHIVO - Mato Grgic del North East United FC, a la derecha, y Ulises Davila del Delhi Dynamos FC luchan por un balón durante el partido de fútbol de la Hero Indian Super League, el 7 de febrero de 2019, en Gauhati, India. (Foto AP/Anupam Nath, Archivo).
ARCHIVO - Mato Grgic del North East United FC, a la derecha, y Ulises Davila del Delhi Dynamos FC luchan por un balón durante el partido de fútbol de la Hero Indian Super League, el 7 de febrero de 2019, en Gauhati, India. (Foto AP/Anupam Nath, Archivo). AP

En agosto, el futbolista japonés Danzaki fue condenado y multado, junto con el jugador amateur Yuta Hirayama, por cometer fraude de apuestas con tarjetas de amonestación. Hirayama apostaba a que Danzaki recibiría deliberadamente tarjetas amarillas.

Danzaki y Hirayama fueron suspendidos por siete años, con efecto retroactivo al 1 de junio, cuando ambos recibieron suspensiones provisionales sin culpa, informó Football Australia el viernes.

En septiembre, Baccus y Lewis recibieron órdenes de liberación condicional de dos años, similares a una fianza de buen comportamiento, y evitaron condenas tras declararse culpables de participar en conductas que corrompen el resultado de las apuestas de un evento.

El par de jugadores admitió haber recibido 10.000 dólares australianos (6.600 dólares) cada uno por parte del ex capitán del club, el mexicano Ulises Dávila, para recibir deliberadamente tarjetas amarillas en un partido en diciembre de 2023.

También se les exigió devolver el dinero que recibieron por obtener las tarjetas amarillas como multa.

Dávila en octubre se declaró culpable de facilitar y participar en conductas que corrompen el resultado de las apuestas de un evento y está a la espera de sentencia.

Football Australia dijo que los cuatro jugadores han aceptado sus respectivos castigos y no apelarán.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Sandro Castro celebra la nueva tasa del Gobierno y declara victoria sobre El Toque: estallan las redes en Cuba

Sandro Castro celebra la nueva tasa del Gobierno y declara "victoria" sobre El Toque: estallan las redes en Cuba

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Alerta máxima en el Caribe: Cinco aviones de combate de EEUU operan frente a Venezuela y elevan el riesgo de una confrontación

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter