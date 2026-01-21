americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jugadores del Man City reembolsarán a hinchas que viajaron a Noruega para derrota en la Champions

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Los jugadores del Manchester City reembolsarán el costo de las entradas a los aficionados que viajaron a Noruega para la inesperada derrota 3-1 ante el modesto Bodø/Glimt en la Liga de Campeones.

Erling Haaland (centro) del Manchester City aplaude al público tras la derrota 3-1 ante Bodo/Glimt en la Liga de Campeones, el martes 20 de enero de 2025 en Bodo, Noruega. (Fredrik Varfjell/NTB vía AP)
Erling Haaland (centro) del Manchester City aplaude al público tras la derrota 3-1 ante Bodo/Glimt en la Liga de Campeones, el martes 20 de enero de 2025 en Bodo, Noruega. (Fredrik Varfjell/NTB vía AP) AP

El delantero Erling Haaland se disculpó inmediatamente después del partido del martes por el desempeño del City, diciendo que fue "vergonzoso".

Haaland forma parte de un grupo de capitanes que también incluye a Bernardo Silva, Ruben Dias y Rodri, y el miércoles dijeron en un comunicado conjunto que los jugadores reembolsarán a los 374 seguidores que hicieron el largo viaje a Bodø, que se encuentra al norte del Círculo Polar Ártico.

“Nuestros seguidores significan todo para nosotros”, decía el comunicado. “Sabemos el sacrificio que hacen nuestros aficionados cuando viajan por todo el mundo para apoyarnos en casa y fuera, y nunca lo daremos por sentado. Son los mejores aficionados del mundo".

“También reconocemos que fue mucho viaje para los aficionados que nos apoyaron en el frío helado durante una noche difícil para nosotros en el campo", agregaron. “Cubrir el costo de estas entradas para los aficionados que viajaron a Bodø es lo mínimo que podemos hacer”.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, habla con los medios en el Parque Ritan en Beijing, China, el viernes 16 de enero de 2026. (Foto AP/Vincent Thian)

Canadá firma un acuerdo comercial con China, desafiando a Trump

Destacados del día

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

OPINION: Raúl Castro, el examen final

OPINION: Raúl Castro, el examen final

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Fallece el general de división cubano Claro Orlando Almaguel Vidal, figura clave de la logística militar

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: No tenemos combustible diésel, admite el Director de Electricidad del Minem

Colapso total en el sistema eléctrico de CUBA: "No tenemos combustible diésel", admite el Director de Electricidad del Minem

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter