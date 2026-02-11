Jugada de 3 puntos de Leonard en los segundos finales da a Clippers triunfo 105-102 ante Rockets

Compartir en:









Kawhi Leonard, alero de los Clippers de Los Ángeles, conduce el balón en el partido del miércoles 11 de febrero de 2026 ante los Rockets de Houston (AP Foto/Eric Christian Smith) AP

Leonard, que capturó 12 rebotes, sumó 19 puntos en el cuarto periodo para extender a 33 su racha de partidos con al menos 20 puntos—la mejor de su carrera.

Los Clippers ganaban por cuatro tantos cuando Kevin Durant encestó uno de dos tiros libres, antes de que una bandeja de Alperen Sengun recortara la ventaja a 102-101 con 43 segundos restantes. Leonard falló un triple y Jabari Smith Jr. tomó el rebote para darle el balón a Houston.

Sengun acertó 1 de 2 desde la línea con 7,2 segundos por jugar para empatar el marcador, y Leonard tomó el rebote antes de que los Clippers pidieran un tiempo muerto. Luego, Leonard encestó un tiro en suspensión hacia atrás mientras recibía una falta y convirtió el tiro libre para poner el 105-102.

Houston tuvo una oportunidad de empatar, pero el tiro de Tari Eason no entró.

Durant lideró a los Rockets con 21 puntos y Reed Sheppard aportó 17 desde la banca.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP