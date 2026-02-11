americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jugada de 3 puntos de Leonard en los segundos finales da a Clippers triunfo 105-102 ante Rockets

HOUSTON (AP) — Kawhi Leonard anotó 27 unidades y aportó una jugada de tres puntos con dos segundos restantes para impulsar el miércoles a los Clippers de Los Ángeles hacia un triunfo de 105-102 sobre los Rockets de Houston.

Kawhi Leonard, alero de los Clippers de Los Ángeles, conduce el balón en el partido del miércoles 11 de febrero de 2026 ante los Rockets de Houston (AP Foto/Eric Christian Smith)
Kawhi Leonard, alero de los Clippers de Los Ángeles, conduce el balón en el partido del miércoles 11 de febrero de 2026 ante los Rockets de Houston (AP Foto/Eric Christian Smith) AP

Leonard, que capturó 12 rebotes, sumó 19 puntos en el cuarto periodo para extender a 33 su racha de partidos con al menos 20 puntos—la mejor de su carrera.

Los Clippers ganaban por cuatro tantos cuando Kevin Durant encestó uno de dos tiros libres, antes de que una bandeja de Alperen Sengun recortara la ventaja a 102-101 con 43 segundos restantes. Leonard falló un triple y Jabari Smith Jr. tomó el rebote para darle el balón a Houston.

Sengun acertó 1 de 2 desde la línea con 7,2 segundos por jugar para empatar el marcador, y Leonard tomó el rebote antes de que los Clippers pidieran un tiempo muerto. Luego, Leonard encestó un tiro en suspensión hacia atrás mientras recibía una falta y convirtió el tiro libre para poner el 105-102.

Houston tuvo una oportunidad de empatar, pero el tiro de Tari Eason no entró.

Durant lideró a los Rockets con 21 puntos y Reed Sheppard aportó 17 desde la banca.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

Destacados del día

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: TRUMP QUIERE SALIDA DE RAUL CASTRO | MAS AEROLÍNEAS SUSPENDEN VUELOS A CUBA

🚨NOTICIAS ULTIMA HORA: TRUMP QUIERE SALIDA DE RAUL CASTRO | MAS AEROLÍNEAS SUSPENDEN VUELOS A CUBA

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

Congresistas cubanoamericanos piden a Trump cancelar licencias que permiten negocios de EEUU con Cuba

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

ICE detiene a cinco cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de EEUU y afrontan deportación

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter