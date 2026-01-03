americateve

Jueza de Wisconsin condenada por impedir arresto de inmigrante renuncia ante posible juicio político

La jueza de Wisconsin, Hannah Dugan, quien fue condenada por obstrucción el mes pasado por ayudar a un inmigrante a evadir a los agentes federales, envió el sábado su carta de renuncia al gobernador.

ARCHIVO - La jueza de circuito del condado Milwaukee, Hannah Dugan, sale de la corte federal tras una audiencia el jueves 15 de mayo de 2025 en Milwaukee. (Foto AP/Andy Manis, archivo)
ARCHIVO - La jueza de circuito del condado Milwaukee, Hannah Dugan, sale de la corte federal tras una audiencia el jueves 15 de mayo de 2025 en Milwaukee. (Foto AP/Andy Manis, archivo) AP

Los republicanos habían estado planeando su destitución desde su condena el 19 de diciembre.

Dugan escribió que durante la última década manejó miles de casos con "un compromiso de tratar a todas las personas con dignidad y respeto, de actuar con justicia, deliberación y consistencia, y de mantener una sala de audiencias con el decoro y la seguridad que la población merece".

Sin embargo, expresó que el caso en su contra es una distracción demasiado grande.

"Como saben, soy objeto de procedimientos legales federales sin precedentes, que están lejos de concluir pero que presentan desafíos inmensos y complejos que amenazan la independencia de nuestro poder judicial. Estoy luchando por mí misma y por nuestro poder judicial independiente", manifestó Dugan en su carta.

En abril pasado, los fiscales federales acusaron a Dugan de distraer a los agentes federales que intentaban arrestar a un inmigrante mexicano fuera de su sala de audiencias y de llevar al hombre por una puerta privada. Un jurado federal la declaró culpable de obstrucción grave.

El caso contra Dugan fue destacado por el presidente Donald Trump cuando seguía adelante con su extensa represión de la inmigración. Los demócratas insistieron en que el gobierno de Trump intentaba hacer un ejemplo de Dugan para frenar la oposición judicial a la operación.

El presidente de la Asamblea de Wisconsin, el republicano Robin Vos, elogió la decisión de Dugan.

"Me alegra que Dugan haya hecho lo correcto al renunciar y haya seguido la clara dirección de la Constitución de Wisconsin", expresó Vos.

La demócrata Ann Jacobs, quien preside la Comisión Electoral de Wisconsin, dijo que coincidía con Dugan en que Milwaukee debería tener un juez permanente al tiempo que se desarrolla esta batalla.

“A pesar de su situación, siempre ha defendido la justicia y quiere apartar al poder judicial de la batalla política sobre su destino. Estoy segura de que esto es terriblemente difícil para ella, pero es fiel a su fe y a sus principios”, resaltó Jacobs en una publicación en X.

El 18 de abril, agentes de inmigración acudieron a la corte del condado Milwaukee tras enterarse de que Eduardo Flores Ruiz, de 31 años, había reingresado al país sin autorización legal y tenía programado comparecer ante Dugan en una audiencia por un caso estatal de agresión.

Dugan confrontó a los agentes fuera de su sala de audiencias y los dirigió a la oficina de su jefe, el juez principal del condado Milwaukee, Carl Ashley, porque les dijo que su orden administrativa no era base suficiente para arrestar a Flores.

Después que los agentes se fueron, ella condujo a Flores y a su abogado por una puerta privada del jurado. Los agentes vieron a Flores en el pasillo, lo siguieron afuera y lo arrestaron tras una persecución a pie. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció en noviembre que había sido deportado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

