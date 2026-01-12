Jueza realizará audiencia sobre la incautación de la mochila de Luigi Mangione

Luigi Mangione, acusado por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, comparece ante el Tribunal Penal de Manhattan, el 18 de diciembre de 2025, en Nueva York. (Shannon Stapleton/Foto de la piscina vía AP) AP

La jueza federal de distrito, Margaret Garnett, indicó que la audiencia en el caso de pena de muerte se limitará a un solo testigo: un policía de Altoona, Pensilvania, donde Mangione fue arrestado en diciembre de 2024.

El oficial, dijo, debe tener “suficiente autoridad y experiencia para testificar sobre los procedimientos establecidos o estandarizados en uso” en el momento del arresto de Mangione “para asegurar, salvaguardar y, si es aplicable, inventariar la propiedad personal de una persona arrestada en un lugar público”.

La jueza ordenó a los fiscales que consulten con los abogados de Mangione sobre una fecha adecuada para la audiencia, antes de una conferencia programada para el 30 de enero. Debido a que la audiencia se centrará en los procedimientos, el oficial llamado como testigo “no necesita haber tenido ninguna participación personal” en el arresto de Mangione, dijo Garnett.

Mangione se ha declarado inocente de los cargos federales y estatales de asesinato, que conllevan la posibilidad de cadena perpetua.

Los abogados de Mangione quieren que Garnett prohíba a los fiscales usar ciertos artículos encontrados en la mochila, incluyendo un arma que la policía dijo coincidía con la utilizada para matar a Thompson y un cuaderno en el que Mangione supuestamente describía su intención de “eliminar” a un ejecutivo de seguros de salud. Reiterando sus argumentos en una reciente audiencia en la corte estatal, los abogados sostienen que la búsqueda fue ilegal porque la policía aún no tenía una orden judicial.

Los oficiales comenzaron a registrar la mochila en un McDonald’s donde Mangione fue arrestado mientras desayunaba el 9 de diciembre de 2024, cinco días después de que Thompson fue asesinado mientras caminaba hacia un hotel en Manhattan para la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group. Un video de vigilancia mostró a una persona armada y enmascarada disparándole por la espalda. Altoona está a 370 kilómetros (230 millas) al oeste de Manhattan.

Los fiscales dicen que los oficiales registraron la bolsa legalmente porque los protocolos de la policía de Altoona requieren registrar rápidamente la propiedad de un sospechoso en el momento del arresto en busca de artículos peligrosos, y la policía posteriormente obtuvo una orden judicial. Entre los artículos encontrados en el McDonald’s, según el testimonio de un oficial en una reciente audiencia judicial, había un cargador de pistola cargado.

Los oficiales continuaron registrando la bolsa en una estación de policía y encontraron el arma y el silenciador. Realizaron lo que se conoce como una búsqueda de inventario y encontraron el cuaderno y otras notas, incluyendo lo que parecían ser listas de tareas y posibles planes de escape, según el testimonio. Esa búsqueda, que implica catalogar cada pieza de la propiedad incautada de un sospechoso, también es requerida bajo la política de la policía de Altoona, dijeron los fiscales.

Las leyes sobre cómo la policía obtiene órdenes de registro son complejas y a menudo son objeto de disputas en casos penales.

Como parte de su investigación, Garnett ordenó a los fiscales federales que le proporcionen una copia de la declaración jurada presentada para obtener una orden de registro federal en el asunto. Los abogados de Mangione sostienen que registrar la mochila antes de obtener una orden judicial puede haber influido en cómo se redactó la declaración jurada, pero los fiscales dicen que no se mencionaron detalles específicos sobre los artículos, como los escritos del cuaderno, en el documento.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP