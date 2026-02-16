Jueza ordena al gobierno de EEUU restablecer exhibición sobre 9 esclavos de George Washington

ARCHIVO - Una persona observa los carteles colocados donde se encontraban unos paneles explicativos --ahora retirados-- que formaban parte de una exhibición sobre la esclavitud en la Casa Presidencial, el 23 de enero de 2026, en Filadelfia. Los papeles dicen: "Aprender toda la historia", "La historia es real". (AP Foto/Matt Rourke, archivo) AP

La ciudad de Filadelfia presentó una demanda en enero después de que el Servicio de Parques Nacionales retirara los paneles explicativos del Parque Histórico Nacional de la Independencia, el lugar donde George y Martha Washington vivieron con nueve de sus esclavos en la década de 1790, cuando Filadelfia fue brevemente la capital del país.

El retiro de los paneles se llevó a cabo en respuesta a una orden ejecutiva de Trump para “restablecer la verdad y la cordura en la historia estadounidense” en los museos, parques y monumentos del país. Le pidió al Departamento del Interior garantizar que esos sitios no muestren elementos que “denigren de manera inapropiada a los estadounidenses, pasados o vivos”.

La jueza de distrito Cynthia Rufe dictaminó el lunes que todos los materiales deben ser restablecidos en su estado original mientras se resuelve una demanda que impugna la legalidad de la orden de retirarlos. Les prohibió a funcionarios de Trump instalar reemplazos que expliquen la historia de otra manera.

Rufe, designada por el presidente republicano George W. Bush, inició su orden escrita con una cita de la novela distópica “1984”, de George Orwell, y comparó al gobierno de Trump con el llamado Ministerio de la Verdad que aparece en el libro, un departamento oficial que revisaba los registros históricos para alinearlos con la narrativa gubernamental.

“Como si el Ministerio de la Verdad de ‘1984’ de George Orwell existiera ahora, con su lema ‘La ignorancia es fuerza’, a este tribunal se le pide determinar si el gobierno federal tiene el poder que dice tener: el de disimular y desmantelar verdades históricas cuando tiene cierto dominio sobre los hechos históricos", escribió Rufe. "No lo tiene”.

Durante una audiencia en enero, ella le había advertido a abogados del Departamento de Justicia que estaban haciendo declaraciones “peligrosas” y “horripilantes” cuando afirmaron que funcionarios de Trump pueden elegir qué partes de la historia de Estados Unidos mostrar en sitios del Servicio de Parques Nacionales.

El Departamento del Interior no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre el fallo, dado a conocer mientras las oficinas gubernamentales estaban cerradas por el feriado federal.

La jueza no proporcionó un cronograma sobre cuándo debe restablecerse la exhibición. Los funcionarios federales pueden apelar el fallo.

El sitio histórico está entre varios en los que el gobierno ha retirado discretamente contenido sobre la historia de las personas esclavizadas, las personas LGBTQ+ y los indígenas americanos.

La señalización que ha desaparecido del Parque Nacional del Gran Cañón decía que los colonos obligaron a las tribus nativas americanas “a salir de sus tierras” con el fin de que se estableciera el parque y “explotaron” el paisaje para la minería y el pastoreo.

La semana pasada, una bandera arcoíris fue retirada del Monumento Nacional Stonewall, donde clientes de un bar se rebelaron contra una redada policial y fueron un catalizador del movimiento moderno por los derechos de las personas LGBTQ+. El gobierno también ha eliminado referencias a las personas transgénero de su página web sobre el monumento, pese a que varias mujeres trans de raza negra fueron figuras clave en el alzamiento popular.

La exhibición de Filadelfia, creada hace dos décadas en una alianza entre la ciudad y funcionarios federales, incluía detalles biográficos sobre cada una de las nueve personas esclavizadas por los Washington en la casa, incluidas dos que escaparon.

Entre ellas estaba Oney Judge, quien nació en la esclavitud en la plantación familiar de Mount Vernon, Virginia, y más tarde escapó de la casa de Filadelfia en 1796. Judge huyó hacia el norte a Nueva Hampshire, un estado sin esclavitud. Washington hizo que la declararan fugitiva y publicó anuncios para solicitar su regreso.

Debido a que Judge había escapado de la casa de Filadelfia, el Servicio de Parques Nacionales la añadió en 2022 a una red nacional de sitios de la organización secreta de resistencia llamada Ferrocarril Subterráneo, en la que la agencia se comprometió a “honrar, preservar y promover la historia de la resistencia a la esclavitud mediante la huida y la fuga”.

Rufe señaló que el retiro de los materiales sobre Judge “oculta información crucial que vincula el sitio” con la red.

Sólo los nombres de Judge y de las otras ocho personas esclavizadas —Austin, Paris, Hercules, Richmond, Giles, Moll y Joe, quienes tenían cada uno un solo nombre, y Christopher Sheels— permanecieron grabados en un muro de cemento después de que empleados federales usaran una palanca para arrancar las placas el 22 de enero.

Hercules también escapó en 1797 después de que lo llevaran a Mount Vernon, donde los Washington tenían muchos otros esclavos. Llegó a la ciudad de Nueva York pese a haber sido declarado esclavo fugitivo y vivió bajo el nombre de Hercules Posey.

Varios políticos locales y líderes comunitarios negros celebraron el fallo, que se conoció mientras muchos estaban afuera, manifestándose en el lugar para exigir el restablecimiento de la exhibición.

El representante estatal Malcolm Kenyatta, demócrata de Filadelfia, declaró que la comunidad se impuso frente a un intento del gobierno de Trump de “blanquear nuestra historia”.

“Los habitantes de Filadelfia contraatacaron, y no podría estar más orgulloso de cómo nos mantuvimos unidos”, expresó.

———-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP