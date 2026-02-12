americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jueza no suspenderá fallo que mantiene protecciones temporales para haitianos en EEUU

Una jueza federal se negó el jueves a suspender el fallo que le impide al gobierno de Trump poner fin a las protecciones migratorias temporales para haitianos que viven en Estados Unidos.

Una marcha a favor de mantener el Estatus de Protección Temporal para los haitianos en Estados Unidos, en Fort Lauderdale, Florida, el 28 de enero de 2026. (AP foto/Lynne Sladky)
Una marcha a favor de mantener el Estatus de Protección Temporal para los haitianos en Estados Unidos, en Fort Lauderdale, Florida, el 28 de enero de 2026. (AP foto/Lynne Sladky) AP

Durante la audiencia en Washington, la jueza de distrito Ana Reyes también abordó las amenazas que había recibido desde esa decisión del 2 de febrero. Leyó directamente correos electrónicos y publicaciones en redes sociales, con lenguaje soez, que pedían su muerte.

Reyes señaló que hoy en día es común que los jueces reciban ese tipo de mensajes. Cerró la audiencia afirmando que no se dejaránn intimidar.

Reyes había concedido la solicitud de pausar la terminación del Estatus de Protección Temporal, o TPS por sus siglas en inglés, para los haitianos mientras avanza una demanda que impugna el intento del gobierno republicano de ponerle fin. Su fallo fue emitido un día antes de la fecha en que esa designación iba a expirar para las personas de esa nación caribeña.

La designación permite que aproximadamente 350.000 haitianos vivan y trabajen en Estados Unidos, aunque no ofrece una vía legal hacia la ciudadanía. El secretario de Seguridad Nacional puede otorgar la designación si se considera que las condiciones en los países de origen no son seguras para que las personas regresen debido a un desastre natural, inestabilidad política u otros peligros.

Haití es uno de varios países a los que el presidente Donald Trump ha buscado despojar de protecciones como parte del esfuerzo de su gobierno por realizar deportaciones masivas.

Reyes fue nominada por el presidente demócrata Joe Biden.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Giménez: los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Cuba recorta cirugías y servicios médicos: Ministro admite crisis profunda del sistema de salud

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter