Jueza federal acusa al gobierno de Trump de “aterrorizar” a inmigrantes

Una jueza federal acusó al gobierno del presidente Donald Trump de aterrorizar a los inmigrantes y de violar la ley de manera temeraria en sus esfuerzos por deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos ilegalmente.

ARCHIVO – Agentes del orden público montan guardia en una calle para permitir que los vehículos salgan de una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante una protesta en Portland, Oregon, el 11 de octubre de 2025. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)
ARCHIVO – Agentes del orden público montan guardia en una calle para permitir que los vehículos salgan de una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) durante una protesta en Portland, Oregon, el 11 de octubre de 2025. (AP Foto/Jenny Kane, Archivo) AP

Al citar las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Minnesota, la jueza sostuvo que la Casa Blanca también había “extendido su violencia a sus propios ciudadanos”.

“Las amenazas planteadas por el poder ejecutivo no pueden considerarse de forma aislada”, afirmó la jueza de distrito Sunshine Sykes, de Riverside, California, en su dura decisión emitida a última hora del miércoles.

Sykes dijo que el gobierno había violado su fallo emitido en diciembre, en el que determinó que era ilegal negar a muchos inmigrantes detenidos la oportunidad de ser liberados. Le ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que les diera aviso de que podrían ser elegibles para ser liberados bajo fianza y que les diera acceso a un teléfono para llamar a un abogado en el lapso de una hora.

También desechó en septiembre una decisión de un tribunal de inmigración que el gobierno había citado para continuar con su política de detención obligatoria.

El jueves, la Casa Blanca remitió los comentarios al Departamento de Seguridad Nacional. La agencia dijo en un comunicado que la Corte Suprema había “fallado repetidamente en contra” de los tribunales inferiores en el tema de la detención obligatoria.

“El ICE tiene a la ley y los hechos de su parte, y se adhiere a todas las decisiones de la corte hasta que, al final, logra que sean invalidadas por el más alto tribunal de la tierra”, se lee en el comunicado.

En gobiernos anteriores, las personas sin antecedentes penales por lo general podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración mientras sus casos avanzaban por el tribunal correspondiente, a menos que hubieran sido detenidas en la frontera. La Casa Blanca de Trump revirtió esa política a favor de la detención obligatoria.

Sin acceso a una audiencia de fianza, miles de inmigrantes presentaron peticiones separadas en tribunales federales para solicitar su liberación. Se han presentado más de 20.000 casos de hábeas corpus desde la investidura de Trump, según registros de tribunales federales analizados por la AP.

Los jueces han accedido a muchas de esas peticiones, pero más tarde encontraron que el gobierno violaba sus órdenes de liberar a las personas o proporcionarles algún otro alivio.

Un juez federal de Minnesota dio el miércoles el inusual paso de declarar en desacato a un abogado del gobierno de Trump debido al incumplimiento por parte de la administración de una orden de devolver documentos de identificación a un inmigrante cuya liberación había sido ordenado el juez.

Esta semana, un juez federal de Nueva Jersey ordenó al gobierno que explicara los procedimientos que existen para garantizar que las órdenes del tribunal en su distrito se siguen de manera constante y a tiempo. El juez federal de distrito Michael Farbiarz dijo el martes que los funcionarios de Trump no habían cumplido los plazos establecidos por el tribunal para conceder audiencias de fianza en 12 de los aproximadamente 550 casos desde el 5 de diciembre.

“Las órdenes judiciales nunca deben violarse”, escribió.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

