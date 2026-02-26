americateve

Jueza dicta prisión preventiva para alcalde de ciudad boliviana señalado por irregularidades

LA PAZ, Bolivia (AP) — El alcalde de Santa Cruz, la ciudad más poblada de Bolivia, fue enviado el jueves a prisión preventiva acusado de presuntas irregularidades en la ejecución de obras en medio de una disputada campaña electoral por la elección de gobernadores y alcaldes prevista para el 22 de marzo.

Johnny Fernández fue ingresado al penal de esa ciudad del oriente boliviano tras una audiencia judicial mientras avanzan las investigaciones por los supuestos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, según dictaminó la jueza Alejandra Menacho.

De acuerdo con la acusación, el burgomaestre pagó supuestamente por el asfaltado de calles sin que las obras hayan sido concluidas. No se aclaró el jueves si ejercerá el cargo desde la cárcel o si será sustituido por un alcalde interino.

Fernández alegó que “siempre hay obstáculos en la ejecución de obras, las que no logran ejecutarse vuelven a programarse”, y cuestionó la ausencia en la audiencia del principal acusador, el concejal Manuel Saavedra, a quien las encuestas otorgan ventaja para ganar la alcaldía de esa ciudad, principal región agroindustrial del país.

El abogado de Fernández, Vladimir Honor, denunció presunta “presión política” en el caso y anunció que apelará la decisión.

La fiscal Milenka Roda dijo que la prisión preventiva fue fijada en el caso de Fernández por “riesgos procesales” que no detalló. Saavedra, principal demandante, declaró a la prensa que “nadie puede estar por encima de la ley”.

FUENTE: AP

