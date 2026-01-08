americateve

Jueza descalifica a fiscal federal en investigación sobre la procuradora de NY, Letitia James

ALBANY, Nueva York, EE.UU. (AP) — Una jueza descalificó a un fiscal federal de supervisar investigaciones sobre la fiscal general estatal de Nueva York, Letitia James, al dictaminar el jueves que estaba desempeñando su cargo de manera ilegal cuando solicitó citaciones.

John Sarcone, fiscal federal interino para el norte de Nueva York, sale del tribunal federal de Manhattan, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Michael Sisak, Archivo)
La jueza federal de distrito, Lorna G. Schofield, bloqueó las citaciones solicitadas por John Sarcone, el fiscal federal interino para el Distrito Norte de Nueva York.

“Las citaciones no son ejecutables debido a un defecto de umbral: el Sr. Sarcone no estaba sirviendo legalmente como fiscal federal interino cuando se emitieron las citaciones”, escribió la jueza.

James, demócrata, cuestionó la autoridad de Sarcone después de que él emitió citaciones buscando información sobre demandas que ella presentó contra el presidente Donald Trump, alegando que había cometido fraude en sus negocios, y por separado contra la Asociación Nacional del Rifle y algunos de sus exlíderes.

Los abogados del Departamento de Justicia dicen que Sarcone fue nombrado adecuadamente y que las citaciones eran válidas. James afirma que la investigación sobre sus demandas es parte de una campaña de investigaciones y procesamientos infundados contra los enemigos percibidos de Trump.

El fallo es el más reciente en abordar la legalidad de maniobras inusuales que la administración Trump ha realizado para intentar mantener a sus candidatos favoritos para fiscal federal en esos puestos indefinidamente, sin pasar por el proceso habitual de confirmación en el Senado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

