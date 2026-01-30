Juez se niega a liberar a hombre acusado de colocar bombas caseras antes de asalto a Capitolio

El Capitolio en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite) AP

El juez Amir Ali dictaminó el jueves que Brian J. Cole Jr. debe permanecer en la cárcel mientras espera el juicio. Ali confirmó una decisión del juez Matthew Sharbaugh, quien dictaminó el 2 de enero que no hay condiciones que puedan proteger razonablemente al público del peligro que Cole supuestamente representa.

Cole, de 30 años, se declaró inocente de fabricar y colocar dos bombas fuera de las sedes del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata en Washington, D.C., la noche del 5 de enero de 2021.

Cole, quien vivía con sus padres en Woodbridge, Virginia, ha sido diagnosticado con autismo y trastorno obsesivo-compulsivo. Sus abogados dicen que no tiene antecedentes penales.

Cole ha permanecido encarcelado desde su arresto el 4 de diciembre. Las autoridades dijeron que usaron registros telefónicos y otras pruebas para identificarlo como sospechoso en un crimen que desconcertó al FBI durante más de cuatro años.

Los fiscales determinaron que Cole confesó haber intentado llevar a cabo "un acto extraordinario de violencia política". Cole dijo a los investigadores que estaba descontento con cómo los líderes de ambos partidos políticos respondieron a "preguntas" sobre las elecciones presidenciales de 2020, y "algo simplemente estalló", según los fiscales.

"Si bien el acusado pudo haber llegado a un punto de quiebre psicológico, sus crímenes no fueron en absoluto impulsivos", escribieron. "De hecho, las bombas de tubo del acusado, y el miedo y terror que infundieron en el público en general, fueron el producto de semanas de premeditación y planificación".

Los abogados defensores solicitaron que Cole fuera liberado y puesto en detención domiciliaria con monitoreo electrónico. Dicen que un experto de la defensa concluyó que los dispositivos encontrados no eran viables.

"De hecho, no había posibilidad de muerte, lesión o destrucción ya que los dispositivos eran inofensivos", escribieron.

Si es condenado por ambos cargos en su contra, Cole enfrenta hasta 10 años de prisión por un cargo y hasta 20 años de prisión por un segundo cargo que también conlleva una sentencia mínima obligatoria de cinco años de prisión.

