americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Juez se niega a liberar a hombre acusado de colocar bombas caseras antes de asalto a Capitolio

WASHINGTON (AP) — Un juez federal se ha negado a ordenar la liberación previa al juicio de un hombre acusado de colocar dos bombas de tubo cerca de las sedes nacionales de los partidos Demócrata y Republicano en vísperas del ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.

El Capitolio en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite)
El Capitolio en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite) AP

El juez Amir Ali dictaminó el jueves que Brian J. Cole Jr. debe permanecer en la cárcel mientras espera el juicio. Ali confirmó una decisión del juez Matthew Sharbaugh, quien dictaminó el 2 de enero que no hay condiciones que puedan proteger razonablemente al público del peligro que Cole supuestamente representa.

Cole, de 30 años, se declaró inocente de fabricar y colocar dos bombas fuera de las sedes del Comité Nacional Republicano y del Comité Nacional Demócrata en Washington, D.C., la noche del 5 de enero de 2021.

Cole, quien vivía con sus padres en Woodbridge, Virginia, ha sido diagnosticado con autismo y trastorno obsesivo-compulsivo. Sus abogados dicen que no tiene antecedentes penales.

Cole ha permanecido encarcelado desde su arresto el 4 de diciembre. Las autoridades dijeron que usaron registros telefónicos y otras pruebas para identificarlo como sospechoso en un crimen que desconcertó al FBI durante más de cuatro años.

Los fiscales determinaron que Cole confesó haber intentado llevar a cabo "un acto extraordinario de violencia política". Cole dijo a los investigadores que estaba descontento con cómo los líderes de ambos partidos políticos respondieron a "preguntas" sobre las elecciones presidenciales de 2020, y "algo simplemente estalló", según los fiscales.

"Si bien el acusado pudo haber llegado a un punto de quiebre psicológico, sus crímenes no fueron en absoluto impulsivos", escribieron. "De hecho, las bombas de tubo del acusado, y el miedo y terror que infundieron en el público en general, fueron el producto de semanas de premeditación y planificación".

Los abogados defensores solicitaron que Cole fuera liberado y puesto en detención domiciliaria con monitoreo electrónico. Dicen que un experto de la defensa concluyó que los dispositivos encontrados no eran viables.

"De hecho, no había posibilidad de muerte, lesión o destrucción ya que los dispositivos eran inofensivos", escribieron.

Si es condenado por ambos cargos en su contra, Cole enfrenta hasta 10 años de prisión por un cargo y hasta 20 años de prisión por un segundo cargo que también conlleva una sentencia mínima obligatoria de cinco años de prisión.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca en Washington, el 29 de enero del 2026. (AP foto/Evan Vucci)

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, espera para hablar con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros demócratas en el Capitolio, en Washington, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Demócratas podrían provocar cierre del gobierno si la Casa Blanca no acepta reformas al ICE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una audiencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el miércoles 28 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Marco Rubio detalla cómo EEUU controlará el dinero del petróleo de Venezuela

Destacados del día

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Luigi Mangione, el acusado de matar al CEO de UnitedHealthcare, en el tribunal en Nueva York el 18 de diciembre del 2025. (Shannon Stapleton/Pool Photo via AP)

Jueza prohíbe a fiscales buscar la pena de muerte contra acusado de matar a CEO de UnitedHealthcare

CUPET rompe el silencio sobre el combustible en Cuba tras rumores de suspensión total

CUPET rompe el silencio sobre el combustible en Cuba tras rumores de suspensión total

El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 29 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Allison Robbert)

Trump dice que "Cuba no podrá sobrevivir" tras ordenar nuevas sanciones

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO: reservas alcanzan solo 15–20 días y el colapso económico es inminente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter