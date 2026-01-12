Juez rechaza intento de abogado de sumarse al equipo legal de Nicolás Maduro

El juez Alvin K. Hellerstein había aprobado en un principio la solicitud de Fein para unirse al caso de tráfico de drogas contra Maduro, pero cambió de opinión después de que el abogado actual de Maduro, Barry Pollack, objetó su participación.

Fein, quien fue subsecretario de Justicia durante la presidencia de Ronald Reagan, afirmó en documentos judiciales que "individuos situados de manera creíble" dentro del círculo íntimo o la familia de Maduro habían buscado su asistencia. Aseguró que Maduro "había expresado un deseo" de contar con su "asistencia en este asunto".

Pero Hellerstein señaló en una orden por escrito que sólo Maduro tiene la autoridad para contratar a Fein como su abogado, no así individuos no identificados. Rechazó la solicitud de Fein para que el juez convocara a Maduro al tribunal para preguntarle si le gustaría que Fein se uniera a su equipo legal.

"Si Maduro desea contratar a Fein, puede hacerlo", escribió Hellerstein. "Fein no puede nombrarse a sí mismo para representar a Maduro".

Fein y Pollack no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios.

Pollack, un destacado abogado de Washington que ha tenido como cliente al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue el único abogado que acompañó a Maduro en su comparecencia del 5 de enero en el tribunal federal de Manhattan, apenas días después de que el exmandatario y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por fuerzas especiales de Estados Unidos en Caracas.

Una vez en el tribunal, Maduro calificó la operación como un secuestro y se declaró prisionero de guerra. Pollack le dijo a Hellerstein que esperaba presentar documentos judiciales "sustanciales" para impugnar la legalidad de su secuestro militar e invocar su inmunidad como jefe de un Estado soberano.

Mientras Fein buscaba sumarse al caso, Pollack señaló la semana pasada en un documento judicial que había hablado con Maduro y que el exmandatario le confirmó que no conoce a Fein y no se ha comunicado con él, mucho menos lo ha contratado o autorizado para unirse al caso.

Fein reconoció en una respuesta escrita que no se había puesto en contacto con Maduro vía telefónica, por video o de ninguna otra manera directa.

Maduro y Flores se han declarado inocentes de las acusaciones de que trabajó con cárteles del narcotráfico para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Ambos permanecen detenidos sin derecho a fianza en una cárcel federal en Brooklyn y deben regresar al tribunal el 17 de marzo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

