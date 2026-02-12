Juez prohíbe al Pentágono castigar a senador que pidió a militares desoír órdenes ilegales

Compartir en:









El senador demócrata por Arizona Mark Kelly en conferencia de prensa en el Congreso en Washington, el 11 de febrero del 2026. (AP foto/Jose Luis Magana) AP

El juez de distrito Richard Leon determinó que funcionarios del Pentágono violaron los derechos de Kelly a la libertad de expresión amparados por la Primera Enmienda y que “amenazaron las libertades constitucionales de millones de militares retirados”.

Kelly, quien representa a Arizona, demandó en un tribunal federal para impedir la censura que le impuso el 5 de enero el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Kelly y otros cinco legisladores demócratas aparecieron en un video en noviembre, en el que exhortaron a las tropas a defender la Constitución y a no acatar directrices militares ilegales de la administración Trump.

El presidente republicano Donald Trump acusó a los legisladores de sedición, “castigable con la MUERTE”, en una publicación en redes sociales días después.

Hegseth sostuvo que la censura a Kelly fue “un paso necesario del proceso” en procedimientos que podrían derivar en una degradación del rango retirado del senador, de capitán, y en una posterior reducción de su paga de jubilación.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP