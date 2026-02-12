Juez otorga casa por cárcel al reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora

Compartir en:









El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador del periódico El Periódico, llega a su audiencia judicial en la Ciudad de Guatemala, el jueves 12 de febrero de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo) AP

Zamora, destacado por sus investigaciones periodísticas en que denunció casos de corrupción, contabiliza 1.295 días en la cárcel sin un juicio ni una condena en firme.

En mayo de 2024 un tribunal le otorgó la libertad a Zamora, pero una sala de apelaciones anuló la orden de excarcelación de la que gozaba posteriormente y ordenó que volviera a prisión a solicitud de la fiscalía.

El periodista, de 69 años, lideró por más de 20 años el medio de comunicación El Periódico, desde el cual denunció hechos de corrupción de gobiernos como el del entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

FUENTE: AP