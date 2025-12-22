Juez ordena que gobierno de EEUU permita impugnaciones legales de migrantes venezolanos

El juez de distrito James Boasberg ordenó al gobierno que presente un plan en un plazo de dos semanas para dichos migrantes, quienes desde entonces han sido devueltos a Venezuela en un intercambio de prisioneros.

"Los demandantes no debieron haber sido removidos de la manera en que lo fueron, prácticamente sin ningún aviso y sin oportunidad de impugnar las bases de su remoción, en clara contravención de su derecho al debido proceso", escribió Boasberg.

Es el último desarrollo en un caso que ha sido un punto álgido jurídico en la batida del gobierno estadounidense contra la inmigración. Comenzó en marzo, después de que Trump invocara una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para enviar a migrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas a una prisión salvadoreña conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT.

Dos aviones llenos de hombres fueron trasladados a la prisión, a pesar de una orden verbal de Boasberg para que las aeronaves dieran la vuelta. Posteriormente, Boasberg inició una investigación por desacato, aunque la dramática batalla entre los poderes judicial y ejecutivo ha sido pausada por un tribunal de apelaciones.

El gobierno niega haber violado su orden. La Casa Blanca no había hecho hasta el momento comentarios sobre el fallo del lunes.

Más de 200 migrantes fueron liberados y enviados de regreso a Venezuela en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos en julio.

El fallo de Boasberg, quien fue nombrado en el tribunal federal por el presidente demócrata Barack Obama, abre un camino para que impugnen la acusación de que son miembros de la pandilla Tren de Aragua y que por ello están sujetos a remoción bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

"Este fallo crucial deja claro que la administración Trump no puede simplemente llevar a personas a una notoria prisión extranjera sin ningún debido proceso y luego irse. Hay consecuencias", comentó el abogado de la ACLU Lee Gelernt, quien representa a los migrantes. ___

