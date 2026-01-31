Juez ordena liberar a niño de 5 años y a su padre detenidos en redada migratoria en Minnesota

Compartir en:









Una orden para liberar a Liam Conejo Ramos, de 5 años, y a su padre, que incluía una foto del niño y referencias a versículos bíblicos bajo la firma del juez federal de distrito Fred Biery, es fotografiada el sábado 31 de enero de 2026. (Foto AP/Sydney Schaefer) AP

Imágenes de Liam Conejo Ramos, con un sombrero de conejo y una mochila de Spiderman rodeado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), provocaron aún más indignación sobre la represión migratoria del gobierno del presidente Donald Trump en Minnesota. También generaron una protesta en el centro de detención familiar y a una visita de dos miembros demócratas del Congreso de Texas.

El juez federal de distrito Fred Biery, quien fue nombrado por el expresidente demócrata Bill Clinton, dijo en su fallo que "el caso tiene su origen en la mal concebida e incompetentemente implementada persecución gubernamental de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños".

El mismo juez había dictaminado previamente que el niño y su padre, Adrian Conejo Arias, no podían ser expulsados de Estados Unidos, al menos por ahora.

Vecinos y funcionarios escolares señalan que los agentes federales de inmigración en Minnesota usaron al niño de preescolar como "cebo" al decirle que llamara a la puerta de su casa para que su madre respondiera. El Departamento de Seguridad Nacional ha calificado esa descripción de los eventos como una "mentira absoluta". Indicó que el padre huyó a pie y dejó al niño en un vehículo en marcha en su entrada.

Durante la visita del 28 de enero de los congresistas Joaquin Castro y Jasmine Crockett, el niño dormía en los brazos de su padre, quien dijo que Liam estaba frecuentemente cansado y no comía bien en el centro de detención que alberga a unas 1.100 personas, según Castro.

Las familias detenidas reportan malas condiciones como gusanos en la comida, peleas por agua limpia y mala atención médica en el centro de detención desde su reapertura el año pasado. En diciembre, un informe presentado por el ICE reconoció que retuvieron a unos 400 niños más tiempo del límite recomendado de 20 días. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP