Juez en Honduras emite orden de captura contra expresidente Hernández, indultado por Trump

ARCHIVO - El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, habla durante la ceremonia de apertura de la Conferencia COP26 de la ONU sobre Cambio Climático en Glasgow, Escocia, el lunes 1 de noviembre de 2021. (Andy Buchanan/Pool vía AP, Archivo) AP

Hernández, de 57 años, fue liberado el 1 de diciembre en Estados Unidos, donde cumplía una pena de 45 años de cárcel por narcotráfico, tras ser indultado por el presidente estadounidense Donald Trump.

El fiscal general hondureño Johel Zelaya informó en su cuenta de X que tenía en su poder la orden de captura firmada por el juez Walter Raúl Miranda Sabio y remitida al jefe de Interpol en Honduras.

“Exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II. Nuestra lucha es frontal”, escribió Zelaya, promovido en ese cargo por el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) de izquierda.

El caso Pandora II se refiere a una red de corrupción integrada por ex altos funcionarios que entre 2010 y 2013 participó en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (un poco más de 11 millones de dólares) a distintas fundaciones, de acuerdo con una investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).

Según la UFERCO, el expresidente Hernández (2014-2022) se benefició con esos desembolsos al recibir para su campaña política al menos 62 millones de lempiras (más de 2,3 millones de dólares) a través de la utilización de diferentes artificios, entre ellos la creación de empresas fantasmas, el uso prestanombres y contratos ficticios.

FUENTE: AP