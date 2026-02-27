Juez federal extiende orden que protege a refugiados en Minnesota del arresto y la deportación

Manifestantes gritan a los vehículos que circulan cerca del Edificio Federal Bishop Whipple, el miércoles 28 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Laura Bargfeld, Archivo) AP

El juez de distrito John Tunheim concedió una moción presentada por defensores de los derechos de los refugiados para convertir la orden de restricción temporal que emitió en enero en una medida cautelar más permanente.

La orden se aplica únicamente en Minnesota. Pero las implicaciones de una nueva política a nivel nacional que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) dio a conocer el 19 de febrero fueron una parte importante del debate durante la audiencia celebrada al día siguiente.

El gobierno de Trump sostiene que tiene derecho a arrestar a potencialmente decenas de miles de refugiados en todo Estados Unidos que ingresaron al país legalmente, pero que aún no cuentan con su tarjeta de residencia permanente. Un nuevo memorando de Seguridad Nacional interpreta la ley de inmigración para asegurar que los refugiados que solicitan la tarjeta de residencia permanente deben volver bajo custodia federal un año después de su admisión en Estados Unidos para poder revisar sus solicitudes.

El juez, sin embargo, expresó su incredulidad en una opinión de 66 páginas.

“Este tribunal no permitirá que las autoridades federales utilicen una nueva y errónea interpretación legal para aterrorizar a refugiados que inmigraron a este país bajo la promesa de que serían recibidos y se les permitiría vivir en paz, lejos de la persecución de la que huyeron”, expresó Tunheim.

El juez señaló que Estados Unidos prometió hace décadas a los refugiados que escapaban de la persecución que podrían construir una nueva vida luego de someterse a una rigurosa verificación de antecedentes.

“Les prometimos la esperanza de que algún día podrían alcanzar el Sueño Americano”, subrayó Tunheim. “La nueva política del gobierno rompe esa promesa —sin autorización del Congreso— y plantea serias preocupaciones constitucionales. La nueva política convierte el Sueño Americano de los refugiados en una pesadilla distópica”.

El abogado del Departamento de Justicia Brantley Mayers indicó la semana pasada en una audiencia que el gobierno debería tener el derecho de arrestar a los refugiados un año después de ingresar a Estados Unidos, pero dio a entender que eso no ocurriría siempre.

El juez señaló que un refugiado en el caso, identificado como D. Doe, fue arrestado en enero después de que le dijeron que alguien había chocado su auto estacionado.

“Fue llevado de inmediato a Texas, donde fue interrogado sobre su condición de refugiado. Lo mantuvieron con ‘grilletes y esposas’ durante 16 horas. D. Doe finalmente fue liberado en Texas, y quedó a su suerte para encontrar la manera de regresar a Minnesota”, manifestó Tunheim.

