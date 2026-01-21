Juez falla que no tiene autoridad para nombrar observador en caso de archivos de Epstein

Algunos de los documentos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein, el 2 de enero del 2026. (AP foto/Jon Elswick) AP

Sin embargo, los legisladores son libres de presentar una demanda civil o trabajar a través de las herramientas que tienen en el Congreso para mejorar la supervisión, dictaminó el juez Paul A. Engelmayer.

Los representantes Ro Khanna, demócrata de California, y Thomas Massie, republicano de Kentucky, habían copatrocinado la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein que fue firmada por el presidente Donald Trump en noviembre. Esta requería la divulgación pública de archivos relacionados con las investigaciones de tráfico sexual de Epstein, el difunto financiero, y Maxwell, su confidente de mucho tiempo.

Engelmayer coincidió en gran medida con la insistencia del Departamento de Justicia de que no tenía autoridad para conceder la solicitud de los congresistas de acelerar la liberación de ese material. Habían instado a Engelmayer a nombrar un monitor independiente para asegurar que el gobierno publicara inmediatamente los más de dos millones de documentos que ha identificado como materiales de investigación. Khanna y Massie dijeron que la lenta divulgación de los documentos violaba la ley y había causado "un trauma serio a los sobrevivientes".

Un mes después de que el plazo para que los materiales se hicieran públicos hubiera pasado, solo se han hecho públicos unos 12.000 documentos. El departamento ha dicho que la difusión de los archivos se retrasó por la necesidad de tachar ciertos nombres para proteger la identidad de las víctimas.

Engelmayer declaró que las preguntas planteadas por Khanna y Massie sobre si el departamento estaba cumpliendo con la ley eran "indudablemente importantes y oportunas". Pero, dijo, la forma en que estaban tratando de intervenir no estaba permitida.

El juez, que heredó el caso Maxwell después de que el juez original fuera nombrado para un tribunal de apelaciones, dictaminó que no tiene autoridad para supervisar el cumplimiento del departamento con la nueva ley, y que Massie y Khanna no tienen derecho legal para inmiscuirse en el caso.

Engelmayer destacó que ha recibido cartas y correos electrónicos de sobrevivientes de abuso de Epstein en apoyo de la solicitud de los legisladores para el nombramiento de un supervisor neutral.

"Estos expresan preocupación de que el Departamento de Justicia de otra manera no cumplirá con la Ley", escribió el juez, quien fue nominado por el presidente demócrata Barack Obama.

El departamento "solo ha ofrecido promesas huecas a las víctimas" y "no nos está tratando con la deferencia que merecemos", escribieron los sobrevivientes, según Engelmayer.

Maxwell está cumpliendo una sentencia de prisión de 20 años después de su condena por tráfico sexual en diciembre de 2021. Recientemente solicitó al tribunal federal su liberación, manteniendo que ha surgido nueva información que justifica su liberación. Un jurado encontró que había ayudado a reclutar niñas para que Epstein abusara de ellas durante el último cuarto de siglo y que también había participado en algunos de los abusos.

Epstein murió en una cárcel federal en Nueva York en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. La muerte fue declarada un suicidio.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

