Juez: Empresas de EEUU tienen derecho a reembolsos por aranceles anulados por Corte Suprema

WASHINGTON (AP) — En un revés para el gobierno del presidente Donald Trump, un juez federal en Nueva York dictaminó el miércoles que las empresas tienen derecho a recibir reembolsos por los aranceles que pagaron antes de que fueran anulados por un fallo de la Corte Suprema el mes pasado.

El juez Richard Eaton, de la Corte Federal de Comercio, escribió que “todos los importadores registrados” tienen “derecho a beneficiarse” del fallo de la Corte Suprema que anuló los amplios impuestos a las importaciones que ordenó el presidente Donald Trump el año pasado al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Eaton también escribió que sólo él “escuchará los casos relacionados con el reembolso de aranceles de la IEEPA”. El fallo aporta cierta claridad sobre el proceso de reembolso de aranceles, algo que la Corte Suprema ni siquiera mencionó en su decisión del 20 de febrero.

El abogado comercial Ryan Majerus, socio de King & Spalding y exfuncionario de comercio de Estados Unidos, señaló que anticipa que el gobierno presente una apelación o “solicite una suspensión para ganar más tiempo para que la Aduana de Estados Unidos cumpla”.

El gobierno federal recaudó hasta mediados de diciembre más de 130.000 millones de dólares gracias a los ahora extintos aranceles y, en última instancia, podría verse obligado a realizar reembolsos por 175.000 millones de dólares, según cálculos del Penn Wharton Budget Model.

Eaton se pronunció en específico sobre un caso presentado por Atmus Filtration, una empresa con sede en Nashville, Tennessee, que fabrica filtros y otros productos de filtración, y que reclama el derecho a un reembolso arancelario.

Otro tribunal federal rechazó el lunes el intento del gobierno federal de ralentizar el proceso de reembolsos. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal inició la siguiente fase del proceso de reembolso al remitirlo al tribunal de comercio de Nueva York.

Ahora la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) debe encontrar la manera de tramitar los reembolsos. La agencia reembolsa aranceles de forma rutinaria cuando se ha presentado algún tipo de error, pero su sistema “no fue diseñado para un reembolso masivo”, indicó la abogada comercial Alexis Early, socia de Bryan Cave Leighton Paisner. “Todo está en los detalles del proceso administrativo”.

____

Anderson informó desde Nueva York. La periodista de Associated Press Lindsay Whitehurst contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

