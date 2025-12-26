americateve

Juez de EEUU celebrará audiencia sobre si Kilmar Ábrego García fue acusado de manera vengativa

Un juez federal canceló esta semana el juicio de Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que fue erróneamente deportado por Estados Unidos, y programó una audiencia para determinar si está siendo acusado de forma vengativa en un caso de tráfico de personas en su contra.

Kilmar Ábrego García y su esposa Jennifer Vásquez Sura salen de la Corte Federal de Distrito en Maryland, el lunes 22 de diciembre de 2025. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) AP

Ábrego García se ha convertido en un elemento central del debate sobre inmigración después de que el gobierno de Estados Unidos lo deportara en marzo a una prisión en El Salvador. Ante la creciente presión pública y por orden judicial, el gobierno de Donald Trump lo trajo de regreso a Estados Unidos en junio, pero sólo después de emitir una orden de arresto por cargos de tráfico de personas en Tennessee.

Ábrego García ha refutado las acusaciones y ha argumentado que los fiscales lo están atacando de manera vengativa y selectiva. El juez Waverly D. Crenshaw, Jr. escribió en la orden del martes que Ábrego García tenía suficiente evidencia como para sostener una audiencia sobre el tema, la cual Crenshaw programó para el 28 de enero.

En esa audiencia, los fiscales tendrán que explicar su razonamiento para acusar a Ábrego García, escribió Crenshaw, y si no lo logran, los cargos podrían ser desestimados.

Cuando Ábrego García fue detenido en 2022, había nueve pasajeros en el automóvil, y los agentes discutieron entre ellos sus sospechas de tráfico. Sin embargo, finalmente se le permitió continuar conduciendo sólo con una advertencia.

Un agente del Departamento de Seguridad Nacional testificó previamente que no comenzó a investigar la parada de tránsito hasta después de que la Corte Suprema federal dijera en abril que el gobierno de Trump tenía que trabajar para traer a Ábrego García desde El Salvador, a donde había sido deportado.

Años antes, a Ábrego García se le había concedido protección contra la deportación a su país de origen después de que un juez determinara que enfrentaba peligro allí por parte de una pandilla que había atacado a su familia. Esa orden permitió a Ábrego García, quien tiene una esposa e hijo estadounidenses, vivir y trabajar en Estados Unidos bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Miembros del gobierno de Trump han acusado a Ábrego García de ser miembro de la pandilla MS-13, pero él ha refutado vehementemente las acusaciones y no tiene antecedentes penales.

Ni el abogado defensor de Ábrego García ni la fiscalía federal en Nashville respondieron de momento a solicitudes de comentarios.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

