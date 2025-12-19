americateve

Juez de Ecuador dicta prisión preventiva para dos sospechosos del asesinato de futbolista Pineida

QUITO (AP) — Un juez de Ecuador dictó orden de prisión preventiva contra dos presuntos implicados en el asesinato del futbolista ecuatoriano, Mario Pineida, informó el viernes la Fiscalía, mientras la violencia escala en el país andino al cierre de 2025.

Pineida, ex jugador de la selección nacional y que militaba en el Barcelona Sporting Club de la primera división, murió el miércoles en un ataque armado en la ciudad costera de Guayaquil, en el que también falleció su pareja actual, mientras su madre resultó herida, según confirmó la policía.

Dos días después del hecho, el Ministerio Publico señaló en X que, tras presentar los elementos de convicción ante un juez, se dictó orden de prisión preventiva contra Cristian P. G. y Jimnery P. B. “por su presunta participación” en el asesinato de las dos personas.

Ni la fiscalía ni la policía precisaron en qué momento fueron detenidos, pero la empresa de Seguridad de la ciudad de Guayaquil, donde se perpetró el crimen, señaló la víspera en X que a través del sistema de videovigilancia ciudadana se logró ubicar y detener a uno de los sospechosos en coordinación con la policía.

El asesinato de Pineida fue captado por cámaras de seguridad y muestra el momento en que sale de un local de venta de carnes tras lo cual dos sujetos —uno portando casco de motocicleta y el otro gorra— le apuntan con armas de fuego e inmediatamente descargan los disparos contra él y la mujer que se encontraba en el lugar.

Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el video divulgado.

En noviembre, Miguel Nazareno, jugador de 16 años del Independiente de Valle, falleció por una bala perdida en Guayaquil. En septiembre perecieron también por impactos de bala Maicol Valencia y Leandro Yépez, ambos de Exapromo Costa, y Jonathan González, de 22 de Junio, dos clubes en el Ascenso Nacional, la segunda categoría del fútbol ecuatoriano.

Pineida jugaba como lateral en Barcelona, uno de los icónicos equipos de la costa ecuatoriana en la Serie A, que lo contrató desde 2016. En ese año se coronó campeón nacional, algo que repitió en 2020 con el mismo equipo.

Además, llegó a jugar en 2021 con Fluminense de Brasil, y disputó nueve partidos con la camiseta de la selección ecuatoriana.

FUENTE: AP

