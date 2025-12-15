americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Juez dominicano envía a prisión a siete exfuncionarios por millonario fraude en seguro de salud

SANTO DOMINGO (AP) — Un juez dominicano ordenó la prisión preventiva de siete exfuncionarios del Seguro Nacional de Salud (SENASA) y tres empresarios del sector por su presunta participación en un esquema de corrupción que desvió más de 250 millones de dólares del presupuesto asignado a la cobertura de medicamentos, consultas y procedimientos para los afiliados del seguro estatal.

Los fiscales señalaron como supuesto cabecilla de la estructura al exdirector del SENASA, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, quien fue designado en esa posición en agosto de 2020. Hazim habría aceptado sobornos de representantes de grupos médicos que obtuvieron contratos por servicios proporcionados falsamente a personas que ya estaban muertas o por procedimientos costosos que nunca se hicieron.

Hazim deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva junto a otros seis exfuncionarios que presuntamente participaron en el esquema. Todos están acusados ​​de colusión, soborno, fraude, malversación de fondos y lavado de dinero.

Asimismo ordenó el arresto domiciliario, el impedimento de salida del país y garantías económicas para el empresario médico Eduardo Read Estrella, así como para otras dos ejecutivas del sector privado.

El abogado de Hazim, Miguel Valerio, había solicitado que su cliente no fuera enviado a prisión ni puesto bajo arresto domiciliario debido a problemas de salud que lo han obligado a buscar tratamiento en Estados Unidos.

Mientras tanto, los abogados de Estrella han afirmado que está cooperando con las autoridades.

El juez dio a la fiscalía ocho meses para finalizar su investigación.

“Es una decisión histórica que ha dado este tribunal y que la ha basado fundamentalmente en tres elementos: uno de esos elementos ha sido la gravedad de los hechos que el juez ha reconocido y que, incluso, los ha calificado como crueles y muy graves”, declaró a la prensa el procurador adjunto Wilson Camacho tras la decisión del juez.

Mientras en el tribunal se conocía el caso, que se prolongó hasta altas horas de la noche del domingo, cientos se manifestaban en las afueras exigiendo justicia y que no se beneficiara con acuerdos y privilegios a los involucrados.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Destacados del día

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa en Los Ángeles, el jueves 12 de junio de 2025. (AP Foto/Etienne Laurent)

¿CAMBIO DE RUMBO? Administración TRUMP alista un giro en su política migratoria: así serían las redadas a partir de ahora

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

HORROR EN MIAMI: Encuentran el cuerpo de una mujer dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

MARCO RUBIO FELICITA A KAST: EE. UU. confía en que Chile endurezca migración ilegal y reactive el comercio bilateral

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

RAÚL CASTRO FRENA DIAZ-CANEL: Ordena posponer el Congreso del PCC ante el colapso total de Cuba

El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a sus partidarios durante un mitin antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Temuco, Chile, el jueves 11 de diciembre de 2025. (AP Foto/Esteban Félix)

CHILE DA UN GIRO HISTÓRICO A LA DERECHA: José Antonio Kast derrota por amplio margen a la comunista Jeannette Jara

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter