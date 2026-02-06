Juez dictamina que el gobierno de EEUU no puede retener fondos sociales a 5 estados demócratas

El juez federal de distrito Vernon Broderick, en Nueva York, quien fue nominado por el expresidente Barack Obama, concedió la solicitud de los estados de que emitiera una orden judicial preliminar y una suspensión contra el gobierno para impedir que retenga el dinero mientras una demanda se abre paso en los tribunales.

Los estados afectados son California, Colorado, Illinois, Minnesota y Nueva York. Los cinco indicaron que reciben un total de más de 10.000 millones de dólares al año de los programas.

Los abogados que representan al gobierno federal en el caso no respondieron de momento a correos electrónicos solicitándoles comentarios. Un portavoz de la fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York declinó comentar.

Se habían emitido dos fallos temporales en enero, cuando los estados demandaron, que le impedían al gobierno federal retener los fondos, y el último iba a expirar el viernes.

Los programas en cuestión son el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, que subsidia el cuidado infantil para 1,3 millones de niños de familias de bajos ingresos a nivel nacional; el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, que proporciona asistencia en efectivo y capacitación laboral; y la Subvención en Bloque para Servicios Sociales, un fondo más pequeño que da dinero para diversos programas.

“Cada día, cientos de miles de neoyorquinos dependen de estos fondos para pagar necesidades y proporcionar a sus hijos un lugar seguro para aprender”, afirmó la fiscal general de Nueva York, Letitia James. "Esta congelación ilegal de fondos habría causado un caos severo en las vidas de algunas de las familias más vulnerables de nuestro estado. Estoy orgullosa de haber asegurado otra victoria en este caso para detenerlo".

El fiscal general de California, Rob Bonta, agregó en un comunicado: "Las acciones de la administración Trump no sólo son ilegales, sino que son crueles, dirigidas a los más vulnerables entre nosotros".

La explicación del gobierno sobre sus acciones ha cambiado.

Cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) anunció que estaba reteniendo el dinero, dijo que había "razón para creer" que los estados estaban otorgando prestaciones a personas que están en el país ilegalmente. En un principio no explicó de dónde provenía la información. Pero en una audiencia judicial, un abogado del gobierno federal indicó que fue en gran parte en reacción a informes de noticias sobre un posible fraude.

El HHS no respondió de momento a una solicitud de comentarios por correo electrónico.

Y aunque el comunicado de prensa inicial del gobierno decía que había "congelado" el acceso al dinero, los abogados federales le dijeron al juez que eso no era lo que estaba sucediendo. Más bien, dijeron, el gobierno de Trump le estaba solicitando más información a esos estados.

El gobierno dice que quiere más registros del grupo de estados, incluidos nombres y números de Seguro Social de los beneficiarios de algunos de los programas.

Los activistas advierten que cortar los subsidios para el cuidado infantil podría tener impactos profundos. Las guarderías que aceptan los subsidios podrían enfrentar el riesgo de despidos o cierres. Y eso afectaría tanto a las familias de bajos ingresos que reciben los subsidios como a las familias que no los reciben. Y para muchas familias, perder el acceso al cuidado infantil puede dificultar o imposibilitar el trabajo.

El gobierno de Trump ha puesto en la mira a varios programas en Minnesota debido a casos previos de fraude y nuevas acusaciones, las cuales involucran principalmente a miembros de la comunidad somalí del estado.

Además del incremento en los requisitos para los otros cuatro estados gobernados por demócratas, el gobierno también ha requerido que todos los estados presenten más información sobre cómo están utilizando el dinero en el programa de cuidado infantil antes de que puedan retirar los fondos.

El periodista de The Associated Press Dave Collins, en Hartford, Connecticut, contribuyó a este informe.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP