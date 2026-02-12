americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Juez dice que EEUU debe ayudar a repatriar a venezolanos que fueron deportados a prisión salvadoreña

Un juez federal ordenó el jueves al gobierno estadounidense que haga los arreglos necesarios para permitir que algunos de los migrantes venezolanos deportados a una prisión de El Salvador regresen a Estados Unidos a expensas de la administración federal.

ARCHIVO - Una prisión conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 5 de marzo de 2023. (AP Foto/Salvador Meléndez/Archivo)
ARCHIVO - Una prisión conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 5 de marzo de 2023. (AP Foto/Salvador Meléndez/Archivo) AP

El caso ha sido un punto de fricción en el contexto de la ofensiva migratoria del gobierno estadounidense. Comenzó en marzo, después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII para enviar a migrantes venezolanos acusados de ser miembros de pandillas al llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT.

En el fallo del jueves, el juez de distrito James Boasberg, en Washington, criticó la respuesta de la Casa Blanca a su orden anterior de que elaborara un plan para darles a los hombres la oportunidad de impugnar sus expulsiones.

“Aparentemente sin interés en participar en este proceso, las respuestas del gobierno esencialmente le dijeron al tribunal que se fuera al diablo”, escribió Boasberg. Nominado para el tribunal federal por el presidente Barack Obama, el juez ha chocado repetidamente con el gobierno de Trump por las deportaciones.

Un correo electrónico enviado a la Casa Blanca no recibió respuesta hasta el momento.

Los 137 hombres fueron devueltos posteriormente a Venezuela en un intercambio de prisioneros negociado por Estados Unidos.

Lee Gelernt, su abogado en Estados Unidos, indicó en una audiencia judicial el lunes que los abogados de los demandantes están en contacto con un puñado de ellos que desde entonces han logrado salir de Venezuela y ahora se encuentran en un tercer país. Estos hombres están interesados en limpiar su nombre, señaló.

La orden de Boasberg establece que los funcionarios de Estados Unidos deben proporcionar una carta de embarque a los hombres que se encuentras en terceros países y que deseen volar de regreso a Estados Unidos. El gobierno también debe cubrir el costo de sus pasajes aéreos. El juez señaló que los hombres serían detenidos a su regreso.

Esos hombres y los migrantes que permanecen en Venezuela también pueden presentar nuevos documentos legales en los que argumenten que la proclama presidencial bajo la cual fueron deportados invocó ilegalmente la ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, dictaminó el juez. Los escritos legales también pueden impugnar su designación como miembros de la pandilla Tren de Aragua.

Boasberg dijo que podría decidir más adelante si exigir audiencias y cómo realizarlas, pero que correspondía al gobierno “remediar el agravio que cometió aquí y proporcionar un medio para hacerlo”.

“De lo contrario, el gobierno podría simplemente sacar a personas de Estados Unidos sin proporcionar ningún proceso y luego, una vez que estuvieran en un país extranjero, negarles cualquier derecho a regresar para una audiencia u oportunidad de presentar argumentos desde el extranjero”, escribió.

Funcionarios de Trump trasladaron en marzo a los hombres venezolanos a la prisión salvadoreña, pese a que Boasberg había ordenado que la aeronave en la que viajaban diera la vuelta. Posteriormente, Boasberg inició una investigación por desacato, aunque la disputa entre los poderes judicial y ejecutivo ha sido pausada por un tribunal de apelaciones.

El gobierno federal niega que haya violado su orden.

Gelernt afirmó en un comunicado el jueves que Boasberg había “iniciado el proceso de darles a estos hombres su derecho a impugnar su expulsión”.

“De manera notable, aunque el gobierno no disputa que a los hombres se les negó el debido proceso, aun así no estaba dispuesto a hacer lo correcto sin una orden judicial”, manifestó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

Destacados del día

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Cubamax restringe envíos a Cuba y suspende entregas por crisis de combustible en la Isla

Barcos mexicanos llegan a La Habana con 814 toneladas de ayuda humanitaria ante crisis en Cuba

Barcos mexicanos llegan a La Habana con 814 toneladas de ayuda humanitaria ante crisis en Cuba

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Rusia desafía a TRUMP y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

Sentencian a cubana fugitiva 19 años por atropello mortal en Hialeah: cinco años de prisión

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter