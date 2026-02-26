americateve

Juez da aval para que siga la construcción del salón de baile de $400 millones en la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — Un juez en Estados Unidos rechazó el jueves la solicitud de un grupo conservacionista para impedir que el gobierno continúe la construcción de un salón de baile de 400 millones de dólares en el lugar donde demolió el Ala Este de la Casa Blanca.

Vista de la Casa Blanca, incluyendo el Ala Oeste y la construcción del nuevo salón de baile, el 25 de febrero de 2026, en Washington. (Foto AP/Tom Brenner)
El juez de distrito Richard Leon determinó que The National Trust for Historic Preservation tenía pocas probabilidades de prevalecer en su petición para detener temporalmente el proyecto del presidente Donald Trump.

Leon señaló que el grupo tiene más posibilidades de éxito si modifica su demanda.

“Lamentablemente, debido a que ambas partes se centraron inicialmente en la autoridad constitucional del presidente para destruir y construir el Ala Este de la Casa Blanca, el demandante no presentó la causa de acción necesaria para poner a prueba la autoridad legal que el presidente afirma que es la base para llevar a cabo este proyecto de construcción sin la aprobación del Congreso y con fondos privados”, escribió el juez.

El grupo, financiado con aportes privados, presentó la demanda para obtener una orden que pause el proyecto del salón de baile hasta que se someta a múltiples revisiones independientes y obtenga la aprobación del Congreso.

La Casa Blanca anunció el proyecto del salón de baile durante el verano. Para finales de octubre, ya se había demolido el Ala Este por orden del presidente republicano para dar paso a un salón de baile que, según dijo Trump, tendrá capacidad para 999 personas. La Casa Blanca indicó que donaciones privadas, incluidas las del propio Trump, pagarían la construcción prevista de un salón de 90.000 pies cuadrados (8.400 metros cuadrados).

Trump siguió adelante con el proyecto antes de solicitar la opinión de un par de paneles federales de revisión, la Comisión Nacional de Planificación de la Capital y la Comisión de Bellas Artes. El republicano ha llenado ambas comisiones de aliados.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

