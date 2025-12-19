americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Juez brasileño permite a Bolsonaro salir de prisión para una cirugía de hernia

SAO PAULO (AP) — El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, quien desde noviembre ha estado cumpliendo una condena de 27 años en prisión por intento de golpe de Estado, recibió el viernes permiso para salir de prisión para someterse a una cirugía de hernia. La fecha de la cirugía no ha sido anunciada.

ARCHIVO - El expresidente brasileño Jair Bolsonaro mira a la cámara en su domicilio en Brasilia, Brasil, el 2 de septiembre de 2025, mientras cumple arresto domiciliario. (AP Foto/Luis Nova/Archivo)
ARCHIVO - El expresidente brasileño Jair Bolsonaro mira a la cámara en su domicilio en Brasilia, Brasil, el 2 de septiembre de 2025, mientras cumple arresto domiciliario. (AP Foto/Luis Nova/Archivo) AP

El juez del Supremo Tribunal de Brasil Alexandre de Moraes dio luz verde a Bolsonaro después de que los médicos de la policía federal confirmaran que necesita el procedimiento.

Los médicos dicen que la hernia de Bolsonaro afecta ambas ingles y le causa dolor. El expresidente, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, ha pasado por varias otras cirugías desde que fue apuñalado en el abdomen durante un mitin de campaña en 2018.

De Moraes, quien supervisó el juicio a Bolsonaro y lo sentenció a prisión, negó la solicitud del expresidente de arresto domiciliario después de que salga del hospital.

Bolsonaro no tiene contacto con los pocos otros reclusos en la sede de la policía federal en Brasilia donde está detenido y donde su habitación de 12 metros cuadrados (130 pies cuadrados) tiene una cama, un baño privado, aire acondicionado, un televisor y un escritorio, según las autoridades. Tiene acceso libre a sus médicos y abogados, pero otros visitantes deben obtener la aprobación del Supremo Tribunal Federal.

El expresidente y varios de sus aliados fueron declarados culpables por un panel de jueces del STF por intentar derrocar la democracia de Brasil tras su derrota electoral en 2022.

El complot incluía planes para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a De Moraes. También había un plan para fomentar una insurrección a principios de 2023.

El expresidente también fue declarado culpable de liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del Estado de derecho democrático.

Bolsonaro ha negado haber cometido delito alguno.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Destacados del día

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Cuba anuncia una guerra sin cuartel contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

Cuba anuncia una "guerra sin cuartel" contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

TRUMP suspende la lotería de green cards tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

TRUMP suspende la lotería de 'green cards' tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter