Juez brasileño permite a Bolsonaro salir de prisión para una cirugía de hernia

ARCHIVO - El expresidente brasileño Jair Bolsonaro mira a la cámara en su domicilio en Brasilia, Brasil, el 2 de septiembre de 2025, mientras cumple arresto domiciliario. (AP Foto/Luis Nova/Archivo) AP

El juez del Supremo Tribunal de Brasil Alexandre de Moraes dio luz verde a Bolsonaro después de que los médicos de la policía federal confirmaran que necesita el procedimiento.

Los médicos dicen que la hernia de Bolsonaro afecta ambas ingles y le causa dolor. El expresidente, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, ha pasado por varias otras cirugías desde que fue apuñalado en el abdomen durante un mitin de campaña en 2018.

De Moraes, quien supervisó el juicio a Bolsonaro y lo sentenció a prisión, negó la solicitud del expresidente de arresto domiciliario después de que salga del hospital.

Bolsonaro no tiene contacto con los pocos otros reclusos en la sede de la policía federal en Brasilia donde está detenido y donde su habitación de 12 metros cuadrados (130 pies cuadrados) tiene una cama, un baño privado, aire acondicionado, un televisor y un escritorio, según las autoridades. Tiene acceso libre a sus médicos y abogados, pero otros visitantes deben obtener la aprobación del Supremo Tribunal Federal.

El expresidente y varios de sus aliados fueron declarados culpables por un panel de jueces del STF por intentar derrocar la democracia de Brasil tras su derrota electoral en 2022.

El complot incluía planes para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y a De Moraes. También había un plan para fomentar una insurrección a principios de 2023.

El expresidente también fue declarado culpable de liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del Estado de derecho democrático. Bolsonaro ha negado haber cometido delito alguno. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP