Juez brasileño ordena arresto domiciliario para 10 personas por complot de Bolsonaro

La decisión del juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes se produjo solo unas horas después de que las autoridades en el vecino Paraguay arrestaron a un excomandante de policía también condenado por el complot, y lo devolvieron a Brasil.

Silvinei Vasques, exdirector de la Policía Federal de Carreteras de Brasil, fue extraditado a Brasil el viernes por la noche, después de ingresar secretamente a Paraguay y tratar de abordar un vuelo a El Salvador usando documentos paraguayos. Según la policía brasileña, Vasques se quitó su monitor de tobillo el jueves y condujo a Paraguay en un coche de alquiler.

Las diez personas sujetas a órdenes de arresto domiciliario el sábado enfrentaban medidas cautelares, como el uso de monitores de tobillo, o se les había ordenado permanecer en el mismo lugar cada noche.

Entre ellos se encuentra Filipe Martins, un exasesor de Bolsonaro. El abogado de Martins, Jeffrey Chiquini, dijo en X que presentarán una apelación.

“No hay mayor injusticia que condenar a una persona por las acciones de otra”, afirmó Chiquini.

Bolsonaro fue condenado y sentenciado a 27 años de prisión en septiembre por intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota electoral de 2022.

Los juicios contra Bolsonaro y varios generales y oficiales de policía acusados de participar en el complot han sido seguidos de cerca en Brasil, donde la democracia fue reinstaurada en 1985, después de décadas de régimen militar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inicialmente describió los procedimientos contra su aliado ideológico Bolsonaro como una “cacería de brujas” y aumentó los aranceles sobre las importaciones brasileñas debido al juicio de Bolsonaro, que describió como una “vergüenza internacional”.

La administración Trump también había impuesto sanciones financieras contra De Moraes, el juez principal en el juicio de Bolsonaro. Pero el gobierno de Estados Unidos parece haber suavizado su postura tras la condena de Bolsonaro.

En noviembre, Trump firmó una orden ejecutiva reduciendo los aranceles sobre la carne de res y el café brasileños, dos de las mayores exportaciones del país a Estados Unidos.

A principios de este mes, el Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones contra De Moraes y su esposa, mientras ambas naciones continúan involucradas en negociaciones comerciales.

