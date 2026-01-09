americateve

Juez bloquea orden de Trump en demanda de Oregon y Washington sobre voto por correo

SEATTLE (AP) — Un juez federal bloqueó el viernes la aplicación de la mayor parte de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre elecciones contra los estados de Washington y Oregon, que realizan voto por correo, en el último golpe a los intentos de Trump por exigir prueba documental de ciudadanía para votar y requerir que todas las boletas sean recibidas a más tardar el día de las elecciones.

ARCHIVO - Olive, de 4 años, deposita una boleta electoral en un buzón en Seattle, Washington, bajo la supervisión de su madre, el 4 de noviembre de 2025. (AP Foto/Cedar Attanasio/Archivo) AP

El juez de Distrito federal John H. Chun, en Seattle, determinó que esos requisitos excedían la autoridad del presidente, siguiendo fallos similares en un caso de Massachusetts presentado por 19 estados y en un caso de Washington, D.C., entablado por grupos demócratas y de derechos civiles.

La orden ejecutiva, emitida en marzo, incluía nuevos requisitos para que las personas proporcionaran prueba documental de ciudadanía al registrarse para votar y la exigencia de que todas las boletas enviadas por correo fueran recibidas a más tardar el día de las elecciones. También ponía en riesgo la financiación federal de los estados si los funcionarios electorales no cumplían con la orden.

Funcionarios en Oregon y Washington, que aceptan boletas siempre y cuando el matasellos tenga a más tardar la fecha del día de las elecciones, dijeron que eso podría privar a miles de personas de su derecho al voto. Durante las elecciones generales de 2024, los funcionarios en Washington contaron casi 120.000 boletas que fueron recibidas después del día de las elecciones pero mataselladas para ese día. Los funcionarios de Oregon recibieron casi 14.000 de esas boletas.

El juez determinó que las medidas de Trump violaban la separación de poderes. La Constitución otorga al Congreso y a los estados la autoridad para regular las elecciones federales, señaló.

Oregon y Washington dijeron que demandaron por separado de otros estados porque, como estados exclusivamente de voto por correo, enfrentaban daños particulares por la orden ejecutiva.

Trump y otros republicanos han promovido la idea de que un gran número de personas que no eran ciudadanos de Estados Unidos podrían estar votando. Sin embargo, el voto por parte de no ciudadanos es raro y, cuando son atrapados, pueden enfrentar cargos por delitos graves y ser deportados.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

