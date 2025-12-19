americateve

Juez anula condena de uno de los dos hombres culpables del asesinato de Jam Master Jay de Run-DMC

NUEVA YORK (AP) — Un juez anuló el viernes la condena de uno de los dos hombres declarados culpables del asesinato del astro de Run-D.M.C., Jam Master Jay, cometido en en 2002, al dictar que no había suficiente evidencia de que el hombre tuviera un motivo para matar al músico de hip hop.

ARCHIVO - Jason Mizell de Run-D.M.C., Jam-Master Jay, posa con adolescentes reunidos en el Madison Square Garden de Nueva York, el 7 de octubre de 1986, en Nueva York. (Foto AP/G. Paul Burnett, archivo) AP

La decisión llegó casi dos años después de que un jurado emitiera su veredicto, por parte del mismo juez federal de Brooklyn que presidió el juicio. En el fallo del viernes, la jueza de distrito de Estados Unidos, LaShann DeArcy Hall, concedió a Karl Jordan Jr. una absolución de los cargos de asesinato.

Un testigo ocular testificó que vio a Jordan disparar al DJ pionero, su propio padrino, en su estudio de grabación en Queens el 30 de octubre de 2002. Pero los abogados de Jordan argumentaron que la evidencia no respaldaba las afirmaciones de los fiscales de que él mató a Jam Master Jay, cuyo nombre verdadero era Jason Mizell, como venganza por un negocio de drogas fallido.

John Diaz, uno de sus abogados, expresó en un correo electrónico: "Estamos realmente felices por el Sr. Jordan y su familia de que se haya hecho justicia". Jordan aún no había sido sentenciado por los cargos de homicidio, pero permanece tras las rejas a la espera de juicio por cargos de drogas por incidentes ocurridos muchos años después del asesinato.

Se envió un mensaje a los fiscales solicitando comentarios.

Por separado, el juez negó la solicitud de absolución o un nuevo juicio del coacusado Ronald Washington.

Jam Master Jay formó parte de Run-D.M.C. mientras el grupo ayudaba al hip hop a irrumpir en la música pop en la década de 1980 con éxitos como "It’s Tricky" y una nueva versión de "Walk This Way" de Aerosmith.

Su asesinato se convirtió en uno de los casos más elusivos del mundo del hip hop.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

