Juegos Olímpicos de Milán-Cortina siguen sin vender la mitad de las entradas a 2 meses del inicio

El saltador de altura y medallista olímpico de oro italiano Gianmarco Tamberi porta la antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 en Roma el sábado 6 de diciembre del 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

A exactamente dos meses de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, hay otra área importante en la que los organizadores locales se están concentrando: solo un poco más de la mitad de los 1,5 millones de entradas para los juegos se han vendido.

Al comenzar el relevo de la antorcha en Roma el sábado, se habían vendido poco más de 850.000 entradas.

Mientras que las ventas en el extranjero están cumpliendo con las expectativas, el interés entre los italianos sigue siendo bajo.

"Eso es normal. Los aficionados locales se interesan más cerca del evento y creo que el inicio del relevo de la antorcha será un momento muy importante para que la gente se dé cuenta de eso", comentó el CEO del comité organizador local, Andrea Varnier, a The Associated Press momentos antes de que comenzara el relevo.

Una promoción de Black Friday la semana pasada incluyó tres días de descuentos del 20% en las entradas. Y los compradores de entradas tanto para los Juegos Olímpicos como para los Paralímpicos tienen la oportunidad de obtener pases de esquí por ocho euros (nueve dólares) válidos en todas las áreas de esquí de Lombardía entre el nueve y el 22 de diciembre.

Esta semana, se pusieron a la venta más entradas para la ceremonia de apertura del seis de febrero en el estadio San Siro y para el partido por la medalla de oro de hockey masculino el 22 de febrero en Milán.

"Tuvimos algunas entradas en el mercado hace un par de días y se agotaron en solo un par de horas", expresó Varnier. "Así que hay interés".

Si la experiencia pasada es un indicador, la atmósfera fue memorable en los Juegos de Invierno de Turín 2006, la última vez que Italia fue sede de unos Juegos Olímpicos.

Aun así, los organizadores habrían esperado más demanda después de que los últimos Juegos de Invierno en Beijing en 2022 se llevaran a cabo mayormente sin aficionados debido a la pandemia de coronavirus.

Varnier señaló que las ventas han sido fuertes en la tienda recientemente inaugurada de Milán-Cortina frente a la catedral de la ciudad, Piazza del Duomo.

"La gente realmente está entrando y comprando nuestra mercancía, lo cual también es una buena señal", manifestó.

El estadio de hockey ‘tiene que estar listo’

El evento de prueba programado para la próxima semana en el Santagiulia Ice Hockey Arena, el nuevo recinto de 16.000 asientos en las afueras de Milán, tuvo que ser pospuesto hasta enero.

“Sabíamos sobre los retrasos del estadio de hockey y estamos trabajando en ello, pero ahora estamos siguiendo el ritmo adecuado”, dijo Varnier. “Tiene que estar listo”.

La próxima semana, el estadio secundario de hockey que se ha instalado en el centro de convenciones Rho Fiera será probado al albergar juegos del campeonato mundial sub-20.

Múltiples ceremonias de apertura

Estos juegos se llevarán a cabo en una gran extensión del norte de Italia y los desfiles de atletas para la ceremonia de apertura también se realizarán simultáneamente en Cortina d'Ampezzo, Livigno y Predazzo además de Milán.

"Es un gran esfuerzo, es la primera vez", comentó Varnier. "Es un mensaje muy importante tener a los atletas también permaneciendo en las aldeas de montaña para poder participar en la ceremonia. Esto fue muy bien recibido por los CONs (Comités Olímpicos Nacionales)... Además, las comunidades están muy felices de tener una parte de las ceremonias en sus ciudades".

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP