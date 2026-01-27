Juegos Olímpicos de Invierno contarán con apenas 13 deportistas rusos y 7 bielorrusos

La rusa Julia Pleshkova compite en el descenso libre durante la Copa Mundial de esquí alpino en Zauchensee, Austria, el sábado 10 de enero de 2026 (AP Foto/Marco Trovati) AP

Hace cuatro años, la delegación rusa contaba con más de 200 atletas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, que se clausuraron cuatro días antes de que Rusia lanzara una operación total para invadir Ucrania, lo que llevó a su exclusión de gran parte de los deportes internacionales.

Siete atletas bielorrusos han sido invitados a los Juegos de Invierno que comienzan el 6 de febrero. Los rusos y bielorrusos no tendrán su identidad nacional ni los colores de equipo, bandera o himno.

Tampoco podrán participar en los desfiles de atletas de la ceremonia inaugural.

El estatus neutral puede ser aprobado por el Comité Olímpico Internacional para atletas en deportes individuales que se consideró que no apoyaron activamente la guerra de sus países en Ucrania, y que no están contratados por las agencias militares o de seguridad del estado.

Dos deportistas rusos y un bielorruso han sido invitados a competir en esquí alpino en los Juegos Olímpicos, aunque ninguno es un contendiente realista para medallas.

Yulia Pleshkova ha comenzado tres carreras de la Copa del Mundo esta temporada. Su mejor resultado consistió en un 40mo puesto en descenso, y tiene previsto competir más tarde esta semana en Crans-Montana, Suiza.

Los bielorrusos Simon Efimov y Maria Shkanova compiten en eslalon, aunque ninguno se ha clasificado para una segunda carrera en una competencia de la Copa del Mundo este mes.

Intentarían clasificarse para los Juegos Olímpicos después de que un fallo del 2 de diciembre en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) revocó una prohibición general impuesta por la Federación Internacional de Esquí y Snowboard dentro de los días posteriores a la intensificación de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

Atletas de luge

En luge, el COI informó que ha invitado a los rusos Daria Olesik y Pavel Repilov a competir en la pista de deslizamiento en Cortina.

Olesik fue la primera rusa en comenzar una carrera de la Copa del Mundo de luge en casi cuatro años, cuando compitió el mes pasado en Lake Placid, Nueva York.

Repilov fue medallista de plata en individuales masculinos en los Juegos Olímpicos Invernales de la Juventud de Lausana 2020.

Candidatos rusos a medallas

Las mejores perspectivas de medallas rusas en los Juegos Olímpicos son los patinadores artísticos Adeliia Petrosian y Petr Gumennik.

Rusia sigue excluida, como lo estuvo en los Juegos de Verano de París 2024, de deportes de equipo como el hockey sobre hielo.

En los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing 2022, los atletas rusos ganaron 32 medallas, incluidas cinco de oro, compitiendo bajo ROC, el acrónimo del Comité Olímpico Ruso, que era un título neutral como castigo en el prolongado escándalo de dopaje auspiciado por el Estado.

En Italia el próximo mes, los atletas serán conocidos como AIN, el acrónimo de Atletas Individuales Neutrales.

