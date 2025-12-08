americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Juegos Olímpicos 2028 retrasarán inicio del Abierto Británico

ST. ANDREWS, Escocia (AP) — El Abierto Británico comenzará dos semanas más tarde en 2028 para evitar un conflicto con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el inicio más tarde del torneo más antiguo del golf su desde 1893.

ARCHIVO - Foto del 20 de julio del 2025, el estadounidense Scottie Scheffler sostiene el trofeo tras ganar el Abierto Británico en el Royal Portrush Golf Club, en Irlanda del Norte. (AP Foto/Peter Morrison, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 20 de julio del 2025, el estadounidense Scottie Scheffler sostiene el trofeo tras ganar el Abierto Británico en el Royal Portrush Golf Club, en Irlanda del Norte. (AP Foto/Peter Morrison, Archivo) AP

El Abierto Británico se jugará del 3 al 6 de agosto del 2028 en un campo de links aún por anunciar.

Los Juegos Olímpicos, que regresan a Los Ángeles por tercera vez, se celebrarán del 14 al 30 de julio, coincidiendo con la tradicional fecha de inicio del Abierto. La competencia olímpica más reciente en París en 2024 se celebró del 26 de julio al 11 de agosto, permitiendo que el Abierto mantuviera su lugar tradicional en el calendario.

El Abierto se ha celebrado en julio todos los años desde 1936. La última vez que terminó después de julio fue en 1893 en Prestwick, el año en que Harry Vardon debutó en el Abierto Británico.

Los otros tres majors en el golf masculino no se ven afectados, aunque es probable que la Gira de la PGA tenga que hacer ajustes para el final de su temporada de la FedEx Cup. Actualmente, el tour está considerando un nuevo modelo para 2027 y más allá.

Mientras tanto, la R&A también ha movido el Abierto Británico Femenino al 17-20 de agosto de 2028 —se celebró del 22 al 25 de agosto en 2024 debido a los Juegos Olímpicos de París. El Abierto Británico Senior será del 10 al 13 de agosto, mantiene su lugar una semana después del Abierto Británico.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

ARCHIVO - El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el distrito de Queens, Nueva York, el miércoles 5 de noviembre de 2025. (Foto AP/Heather Khalifa, archivo)

Mamdani informa a inmigrantes en NY sobre su derecho a no acatar órdenes del ICE

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Destacados del día

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: Es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, pasan por la alfombra roja en la 48va gala de premios del Kennedy Center, el domingo 7 de diciembre de 2025, en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump dice que el plan de Netflix de comprar Warner "podría ser un problema" por cuota de mercado

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

Tragedia en Miami-Dade: Mueren un cubano y su esposa en tiroteo dentro de su propia casa

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

ICE captura en Massachusetts a cubano con historial criminal extremo: violación de menor y narcotráfico escolar

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump planea dar $12.000 millones a agricultores afectados por su guerra comercial con China

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter