americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jueces rechazan intento del Departamento de Justicia de presentar nueva acusación contra Comey

WASHINGTON (AP) — Un juez federal ha asestado un revés a los esfuerzos del Departamento de Justicia para buscar un nuevo proceso contra el exdirector del FBI James Comey, prohibiendo temporalmente a los fiscales utilizar pruebas en las que se habían basado cuando inicialmente aseguraron cargos criminales.

El exdirector del FBI James Comey en el Congreso en Washington, el 8 de junio del 2017. (AP foto/Andrew Harnik)
El exdirector del FBI James Comey en el Congreso en Washington, el 8 de junio del 2017. (AP foto/Andrew Harnik) AP

El fallo del sábado por la noche de la jueza Colleen Kollar-Kotelly no impide que el departamento intente nuevamente pronto acusar a Comey, pero sugiere que los fiscales pueden tener que hacerlo sin citar las comunicaciones entre Comey y un amigo cercano, el profesor de derecho de la Universidad de Columbia Daniel Richman.

Comey fue acusado en septiembre de mentir al Congreso cuando negó haber autorizado a un asociado para servir como fuente anónima para la cobertura mediática sobre el FBI. Al perseguir el caso, los fiscales citaron mensajes entre Comey y Richman que, según ellos, mostraban a Comey alentando a Richman a interactuar con los medios para cierta cobertura relacionada con el FBI.

El caso fue desestimado el mes pasado después de que un juez federal diferente dictaminara que la fiscal que presentó los cargos, Lindsey Halligan, fue nombrada ilegalmente por la administración Trump. Pero ese fallo dejó abierta la posibilidad de que el gobierno pudiera intentar nuevamente buscar cargos contra Comey, un antiguo adversario del presidente Donald Trump.

Después de que el caso fuera desestimado, los abogados de Richman buscaron una orden judicial que prohibiera a los fiscales el acceso continuo a los archivos de su computadora, que el Departamento de Justicia obtuvo a través de órdenes de registro en 2019 y 2020 como parte de una investigación de filtración de medios que luego se cerró sin cargos.

Pero Richman y sus abogados dicen que al preparar el caso criminal contra Comey, los fiscales se basaron en datos que excedían el alcance de las órdenes, retuvieron ilegalmente comunicaciones que deberían haber destruido o devuelto y realizaron nuevas búsquedas sin orden judicial.

Kollar-Kotelly el sábado por la noche concedió la solicitud de Richman de una orden de restricción temporal, instruyendo al departamento "a no acceder a los materiales cubiertos una vez que sean identificados, apartados y protegidos, ni a compartir, difundir o divulgar los materiales cubiertos a ninguna persona, sin primero buscar y obtener el permiso de este Tribunal".

Dio al Departamento de Justicia hasta el lunes por la tarde para certificar que está cumpliendo con la orden.

"El peticionario Richman también ha demostrado que, en ausencia de una orden judicial, sufrirá un daño irreparable por la violación continua de su derecho de la Cuarta Enmienda contra incautaciones irrazonables derivadas de la retención continua por parte del Gobierno de la imagen de su computadora y materiales relacionados", escribió.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó comentar el domingo sobre el fallo y lo que significaba para los cargos contra Comey.

No es seguro que el Departamento de Justicia pueda asegurar nuevos cargos contra Comey incluso si puede usar las comunicaciones de Richman. Los abogados de Comey han dicho que el plazo de prescripción para tal caso —el testimonio ante el Congreso en cuestión se dio el 30 de septiembre de 2020, o hace más de cinco años— ha expirado.

Un intento separado del Departamento de Justicia para presentar una nueva acusación contra la fiscal general de Nueva York Letitia James, otra adversaria percibida de Trump que también fue acusada por Halligan, fracasó la semana pasada cuando un jurado preliminar se negó a aprobar los cargos.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Operarios y soldados inspeccionan misiles Flamingo, de la empresa ucraniana Fire Point, durante su entrega al ejército, en una ubicación no revelada, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania durante contactos diplomáticos

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

Destacados del día

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth escucha hablar al presidente Donald Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, el martes 2 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Secretario de Defensa de EEUU justifica ataques a embarcaciones de cárteles en foro de seguridad

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

Tragedia en Ciego de Ávila: Joven madre de 22 años y su bebé mueren tras grave denuncia de negligencia médica

En la imagen, proporcionada por el departamento de policía del condado de St. Landry, aparece Keith Eli, 24, de Opelousas, uno de los tres reos que escaparon de una prisión del suroeste de Luisiana, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Departamento de Policía del Condado de St. Landry vía AP)

La policía busca al último de los tres reclusos que escaparon de una cárcel en Luisiana

Jugadores del Inter Miami celebran tras ganar la final de la MLS al superar a los Vancouver Whitecaps el sábado 6 de diciembre del 2025. (AP Foto/Lynne Sladky)

Messi e Inter Miami ganan la final de la MLS al vencer 3-1 a los Whitecaps

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana
VIDEO

Tragedia en Luyanó: Ladrón cae de un balcón mientras huye tras ser sorprendido robando en La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter