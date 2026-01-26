Jueces de la CPI declaran al expresidente filipino Rodrigo Duterte apto para ser juzgado

Duterte enfrenta cargos de crímenes de lesa humanidad por su presunta participación en decenas de asesinatos como parte de su llamada guerra contra las drogas durante sus mandatos, primero como alcalde de una ciudad del sur y luego como presidente.
LA HAYA (AP) — Los jueces de la Corte Penal Internacional dictaminaron el lunes que el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, está en condiciones de ser juzgado, después de haber pospuesto una vista anterior debido a preocupaciones sobre la salud del octogenario.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
