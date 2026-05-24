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Juan Soto se perderá el juego del domingo de los Mets ante Marlins por enfermedad

MIAMI (AP) — El estelar bateador de los Mets de Nueva York, Juan Soto, fue retirado a última hora de la alineación para el juego del domingo contra los Marlins de Miami debido a una enfermedad.

El dominicano de los Mets de Nueva York Juan Soto batea un sencillo en la cuarta entrada ante los Marlins de Miami el viernes 22 de mayo del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky)
El dominicano de los Mets de Nueva York Juan Soto batea un sencillo en la cuarta entrada ante los Marlins de Miami el viernes 22 de mayo del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Soto figuraba en la alineación original y estaba programado para batear tercero como bateador designado. En su lugar, el jardinero novato A.J. Ewing bateará tercero, y MJ Melendez reemplazará a Soto como bateador designado.

“Ha estado lidiando con esto durante los últimos tres días y hoy llegó con fiebre, dolores en el cuerpo”, explicó el mánager de los Mets, Carlos Mendoza “No durmió mucho. Ojalá se recupere y tengamos un jugador para hoy”.

Mendoza añadió que los síntomas similares a los de la gripe que afectan a Soto no son un caso aislado.

“Hay mucha gente que durante la última semana ha estado lidiando con esto”, comentó.

La ausencia de Soto abrirá un enorme hueco en una alineación que anotó apenas una carrera y conectó tres hits en cada uno de los dos primeros juegos contra Miami.

Soto, de 27 años, suma 10 jonrones y un OPS de .949 en su segunda temporada con los Mets. Nueva York ya está sin su estelar campocorto puertorriqueño Francisco Lindor, quien permanece fuera desde el 22 de abril por una lesión en la pantorrilla. Las lesiones también han dejado fuera a los titulares Francisco Alvarez, Luis Robert Jr. y Jorge Polanco.

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