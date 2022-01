Maduro amenazó a Guaidó con cárcel: «Te sale Tocorón, títere ladrón»

“El presidente el día 22 de enero me dijo: este tipo quiere hablar. Y fuimos a hablar, yo me llevé mi termómetro, por supuesto. El presidente es testigo de lo que yo le dije cuando salí. El presidente me preguntó cómo me fue. Yo le dije: es un coco seco”, contó.

Señaló que el dirigente opositor le juró que era un demócrata y que no estaba siendo dirigido por Estados Unidos. “Pero nosotros ya sabíamos lo que iba a ocurrir. Y tal como estaba en los planes fue y se juramentó y hasta el día de hoy sigue haciendo el ridículo”, añadió.