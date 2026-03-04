americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jóvenes jugadores impresionan y Leverkusen logra un triunfo necesario en Hamburgo en la Bundesliga

HAMBURGO, Alemania (AP) — Dos jóvenes jugadores del Bayer Leverkusen se combinaron para marcar un gol decisivo y vencer 1-0 al Hamburger SV 1-0 en la Bundesliga el miércoles, lo que impulsó el desafío menguante del equipo por la clasificación a la Liga de Campeones.

Ibrahim Maza, izquierda, del Leverkusen, y Otto Stange, de Hamburgo, disputan un balón durante un partido de fútbol de la Bundesliga entre Hamburger SV y Bayer Leverkusen, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Hamburgo. (Marcus Brandt/dpa via AP)
Ibrahim Maza, izquierda, del Leverkusen, y Otto Stange, de Hamburgo, disputan un balón durante un partido de fútbol de la Bundesliga entre Hamburger SV y Bayer Leverkusen, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Hamburgo. (Marcus Brandt/dpa via AP) AP

Leverkusen estaba teniendo un partido frustrante, con un gol anulado por mano y una decisión de penalti revocada tras la revisión en video, antes de que el mediocampista de 20 años Ibrahim Maza y el delantero de 19 Christian Kofane se asociaran para el único gol a los 73 minutos.

Maza atrajo a jugadores de Hamburgo antes de prolongar el balón para Kofane, quien lo clavó en el ángulo superior izquierdo.

La joven figura de Hamburgo, Luka Vušković, arrojó sus botines contra el banquillo con frustración al final. El defensor de 19 años, cedido por el Tottenham, vio cómo el arquero del Leverkusen, Janis Blaswich, le bloqueaba un remate en los últimos segundos y luego cabeceó el rebote al travesaño. Hamburgo es 11mo y no ha ganado en tres partidos.

Leverkusen se mantuvo sexto en la Bundesliga, pero recortó a tres puntos la distancia con el Stuttgart, cuarto clasificado y último equipo en puestos de Liga de Campeones.

El entrenador del Leverkusen, Kasper Hjulmand, hizo cinco cambios en su alineación, en parte por lesiones, y le dio su primera titularidad con el primer equipo al extremo germano-estadounidense de 18 años Montrell Culbreath, quien jugó 80 minutos.

El partido estaba previsto originalmente para enero, pero fue reprogramado cuando el techo del estadio de Hamburgo sufrió daños estructurales tras fuertes nevadas y requirió reparaciones urgentes.

La victoria sobre Hamburgo forma parte de una racha crucial de partidos para el Leverkusen, que se enfrenta al Arsenal en los octavos de final de la Liga de Campeones la próxima semana y está teniendo dificultades para clasificarse a la Liga de Campeones de la próxima temporada después de haber ganado uno de sus cuatro partidos anteriores de la Bundesliga antes del miércoles.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Administración Trump plantea salida de Díaz-Canel como condición en negociaciones con Cuba, según reporte

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Israel lanza nueva ofensiva masiva contra Irán y Hezbollah tras miles de ataques en cuatro días de guerra

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

Expulsan de la CUJAE a profesor Abel Tablada tras críticas en Facebook sobre la crisis universitaria en Cuba

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

CRISIS EN CUBA: AEROPUERTOS SE QUEDAN SIN COMBUSTIBLE HASTA ABRIL

Pedro Sánchez desafía a Trump y resume la postura de España ante la guerra en Medio Oriente: No a la guerra

Pedro Sánchez desafía a Trump y resume la postura de España ante la guerra en Medio Oriente: "No a la guerra"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter