Josh Sargent deja Norwich City por Toronto de la MLS

TORONTO (AP) — Josh Sargent se incorporó el viernes al Toronto FC de la MLS procedente del Norwich City de la segunda división inglesa, poniendo fin a una situación difícil en la que el delantero fue relegado al equipo Sub21 después de negarse a jugar un partido de la Copa FA el mes pasado.

El delantero estadounidense Josh Sargent previo a un partido amistoso contra Japón, el 9 de septiembre de 2025, en Columbus, Ohio. (AP Foto/Jeff Dean) AP

Sargent, de 26 años, fue contratado como jugador designado hasta la temporada 2030-31 de la liga estadounidense. Lleva ocho goles esta temporada y sumó 56 tantos en 157 partidos con Norwich City en total.

“Independientemente de la forma de su salida, Josh ha sido una parte importante de la historia reciente del club, contribuyendo enormemente y siendo capitán del equipo en muchas ocasiones. Ahora sigue adelante y le deseamos lo mejor en su próximo paso y en su futuro más allá”, dijo Ben Knapper, director deportivo de Norwich.

Sargent firmó con el Werder Bremen de Alemania en 2018 y se unió a Norwich tres años después. Integrante del equipo de Estados Unidos en el Mundial de 2022, parece estar por detrás de Folarin Balogun, Haji Wright, Ricardo Pepi y Patrick Agyemang en la competencia por los puestos de delantero en la lista para el Mundial de 2026.

“Aporta experiencia de alto nivel en algunas de las ligas más fuertes del mundo y trayectoria internacional con apenas 26 años", señaló Jason Hernández, gerente general de Toronto. "Es un goleador probado, con mentalidad ganadora y la inteligencia que liderará nuestro ataque durante los próximos años. Josh apenas comenzará a entrar en el mejor momento de su carrera mientras representa a nuestro club y a nuestra ciudad”.

Sargent tiene cinco goles en 29 apariciones internacionales, y anotó en su debut con Estados Unidos ante Bolivia el 28 de mayo de 2018. Jugó en los tres partidos de la fase de grupos en el Mundial de 2022.

Pero no marca un gol internacional desde noviembre de 2019 y no estuvo en la convocatoria de Estados Unidos para la Copa Oro de la CONCACAF del verano pasado. Su última aparición internacional fue cuando fue titular en un amistoso de septiembre contra Corea del Sur.

Toronto adquirió de St. Louis el derecho de primera negativa por Sargent a cambio de 500.000 dólares en Dinero de Asignación General durante los próximos dos años y fondos adicionales si se cumplen métricas de rendimiento.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

