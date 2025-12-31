americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Josh Giddey y Coby White de los Bulls se perderán varios juegos por lesiones

CHICAGO (AP) — Los Bulls de Chicago tendrán que arreglárselas sin sus dos máximos anotadores durante al menos los próximos partidos, ya que Josh Giddey está fuera de juego debido a una distensión en el isquiotibial izquierdo y Coby White está fuera por una tensión en la pantorrilla derecha.

Josh Giddey (3), de los Bulls de Chicago, se eleva para disparar contra el estadounidense Jaden McDaniels (3), de los Timberwolves de Minnesota, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA el lunes 29 de diciembre de 2025, en Chicago. (AP Photo/Paul Beaty)
Josh Giddey (3), de los Bulls de Chicago, se eleva para disparar contra el estadounidense Jaden McDaniels (3), de los Timberwolves de Minnesota, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA el lunes 29 de diciembre de 2025, en Chicago. (AP Photo/Paul Beaty) AP

El equipo informó el miércoles que Giddey será reevaluado en dos semanas y White en una. Ambos jugadores se lesionaron en la derrota del lunes por 136-101 ante los Timberwolves de Minnesota.

Giddey salió de la cancha con dificultad debido a una aparente lesión en el isquiotibial izquierdo en el primer minuto de la segunda mitad. El australiano promedia 19,2 puntos, 8,9 rebotes y nueve asistencias en su segunda temporada desde un intercambio con Oklahoma City. Tiene siete triples-dobles.

White, quien promedia 19,2 puntos, salió el lunes en el primer cuarto después de jugar seis minutos y 35 segundos sin anotar. Se perdió los primeros 11 partidos de esta temporada por una lesión similar.

Los Bulls también informaron que el pívot Zach Collins (esguince en el dedo del pie derecho) será reevaluado en diez días. Se perdió el partido del lunes.

Chicago recibió a Nueva Orleans el miércoles por la noche.

___

AP NBA: https://apnews.com/hub/nba

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter