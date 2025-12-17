americateve

Josh Giddey y Coby White lideran la victoria de los Bulls sobre los Cavaliers 127-111

CHICAGO (AP) — Josh Giddey anotó 23 puntos como parte de su sexto triple-doble de la temporada, Coby White añadió 25 y los Bulls de Chicago, encendidos con sus tiros, vencieron 127-111 a los Cavaliers de Cleveland la noche del miércoles.

Coby White, izquierda, de los Bulls de Chicago, recibe una falta de Donovan Mitchell (45), de los Cavaliers de Cleveland, durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley)
Giddey consiguió 11 rebotes y 11 asistencias. También igualó su récord personal con cinco triples. Nikola Vucevic sumó 20 unidades y nueve rebotes en el primer partido de la serie de ida y vuelta.

Los Bulls lanzaron con un 56,2% de efectividad en general e hicieron 14 de 36 triples en el camino a una victoria bastante convincente después de perder ocho de nueve. Lideraron por 15 en el tercer cuarto y realizaron una racha en el cuarto para abrir nuevamente el juego en camino a un raro triunfo sobre Cleveland. Habían perdido 12 de 13 contra los Cavaliers.

Donovan Mitchell encabezó a Cleveland con 32 tantos, pero los Cavaliers cayeron a 15-13 con su séptima derrota en diez juegos, el último desempeño preocupante para un equipo considerado favorito en la Conferencia Este. No sufrieron su 13ra derrota la temporada pasada hasta el 19 de marzo.

Jaylon Tyson anotó 21. Darius Garland añadió 15 puntos y seis asistencias.

Los Bulls lideraban 106-97 a mitad del cuarto cuando Vucevic encestó un triple para iniciar una racha de 11-3. También hizo una bandeja y un tip-in durante ese tramo. Giddey se lanzó para una bandeja, y White añadió dos tiros libres para poner el marcador 117-100 con 4:59 restantes.

___

