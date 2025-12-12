americateve

Josh Giddey anota 26 puntos, Bulls vencen a Hornets por 129-126 y rompen racha de 7 derrotas

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Josh Giddey totalizó 26 puntos, 11 asistencias y siete rebotes, Zach Collins añadió 16 unidades desde el banquillo y los Bulls de Chicago remontaron un déficit de 13 puntos en la segunda mitad para superar el viernes 129-126 a los Hornets de Charlotte y romper una racha de siete derrotas consecutivas.

Josh Giddey, de los Bulls de Chicago, disbute con el árbitro Suyash Mehta durante el partido ante los Hornets de Charlotte, el viernes 12 de diciembre de 2025 (AP Foto/Nell Redmond)
Josh Giddey, de los Bulls de Chicago, disbute con el árbitro Suyash Mehta durante el partido ante los Hornets de Charlotte, el viernes 12 de diciembre de 2025 (AP Foto/Nell Redmond)

Coby White anotó 20 puntos, incluidos dos tiros libres para finiquitar el encuentro. Los cinco titulares de Chicago terminaron con cifras de dígitos dobles en anotación.

Kon Knueppel logró un récord personal de 33 puntos y distribuyó nueve asistencias por los Hornets, que han perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros. Miles Bridges añadió 32 puntos.

Los Hornets tuvieron la oportunidad de empatar con diez segundos restantes cuando Knueppel intentó un triple desde la parte superior de la llave. Inicialmente, los árbitros señalaron falta a Collins.

Sin embargo, revocaron la decisión tras revisar la repetición y otorgaron el balón a los Bulls al determinar que Collins no había hecho contacto con Knueppel.

White fue entonces objeto de falta y encestó dos tiros libres con 8,2 segundos restantes.

Escándalo: Arrestan a directivos de Plus Ultra, la aerolínea que transporta a Díaz-Canel y opera vuelos para Cuba

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

MIAMI: Arrestan a cubano por colocar un AirTag en el auto de su exnovia

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

