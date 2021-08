Josh Donaldson

urn:publicid:ap.org:b6eb251b2a144b9189bcc3ea4698306fMELLIZOS-TIGRES2021-08-30T21:26:55.711Z2021-08-30T21:26:43ZCopyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.Josh DonaldsonJosh DonaldsonCarlos OsorioSTAFFCROCaption Writerenunez|File|Filed|8/30/2021 9:26:43 PMEDITORThe Associated PressJosh Donaldson de los Mellizos de Minnesota dispara un jonrón de dos carreras contra los Tigres de Detroit, el lunes 30 de agosto de 2021. (AP Foto/Carlos Osorio) TrueCarlos OsorioCROenunez|File|Filed|8/30/2021 9:26:43 PMASSOCIATED PRESSJosh DonaldsonJosh DonaldsonJosh Donaldson-----SPANMICO108MELLIZOS-TIGRES21242771304269PhotoAP2021-08-30T18:58:21Zurn:publicid:ap.org:b6eb251b2a144b9189bcc3ea4698306f0Usable2021-08-30T21:26:43Z