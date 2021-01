Juan Manuel Cao y José Martí: una crónica personal

Más abajo, el link del artículo completo, con el testimonio de otros importantes escritores y artistas cubanos.

CAO:

"Mi familia era muy martiana. El recuerdo de mi madre, que nació en enero y murió en mayo, está ligado a Martí: a veces lo leía en voz alta, con una cadencia especial, y a veces lo recitaba de memoria. Cuando siendo adolescente fui acusado de escribir literatura subversiva, mi abuela le dijo a los que me llevaban detenido, lo siguiente: "Un día como hoy se llevaron preso a Martí por la misma causa". No lo gritó, ni siquiera alzó la voz, lo dejó caer como un detalle casual, pero a los de la seguridad del estado no les gustó el comentario y amenazaron con llevársela igual, lo que hubiera sido un exceso comparativo. Luego descubrí que no era cierto, que las fechas no coincidían, pero de todos modos el ejemplo del apóstol me acompañó a lo largo de los tres años que cumplí de cárcel. Allí escribí un poema, que mi madre copió con su romántica letra. De ahí lo transcribo hoy, demasiados años después.

Credo

Creo en usted como en la pureza de la rosa blanca,como en la belleza de una madre,como en la estrella persiguiendo al yugo.Creo:en su elocuencia de enredadera colorida,en cada voz de su poesía.En la inocencia de la edad dorada.En el valor de Abdala.Le creoporque usted, siempre,desenvainada la palabra,al centro del combate,o bajo un árbol,cincelando los dientes de sus versos,creía en mí.

image.png

Jose Martí: "Mientras haya obra que hacer, no tenemos derecho a reposar"