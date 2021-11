Esposa de José Daniel Ferrer denuncia las torturas a las que está siendo sometido el líder opositor

Además, lleva dos meses con sangrado bucal y fuertes e insoportables dolores de cabeza que no descartan que estén relacionados con los ataques sónicos.

“No es la primera vez que el dictador Raúl Castro y su títere asesino Díaz Canel han querido destruir a mi valiente, admirable y digno líder opositor, mi esposo, algo que no lo han logrado, ni lo van a lograr. En el año 2003 el tirano mayor Fidel Castro, no pudo aniquilarlo cuando la Primavera Negra. Gracias a papá Dios que siempre está con él y ha puesto sus manos para cuidarle y protegerle no han podido asesinarlo, envenenarlo, ni siquiera cuando mandaron a apuñalarlo”, agregó.

“Hago responsable a Raúl Castro y a Díaz Canel de la integridad física y psicológica de mi esposo José Daniel Ferrer García. ¡JUSTICIA, LIBERTAD Y VIDA PARA JOSÉ DANIEL FERRER GARCÍA Y TODOS NUESTROS PRESOS POLÍTICOS!”, sentenció Ortega.