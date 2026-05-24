Jonrón de Cowser en la 9na da triunfo 5-3 a Orioles sobre Tigres que pierden 8 al hilo

Colton Cowser, de los Orioles de Baltimore, conecta un jonrón de tres carreras para dejar en el terreno al rival durante la novena entrada del primer juego de una doble cartelera contra los Tigres de Detroit, el domingo 24 de mayo de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) AP

Mientras Jansen (1-3) buscaba un salvamento de cuatro outs, Jackson Holliday recibió base por bolas con un out en la novena y se robó la segunda, y el dominicano Leody Taveras también negoció boleto. Jeremiah Jackson fue retirado con un elevado, los corredores ejecutaron un doble robo y Cowser castigó un sinker en cuenta de 0-2 que viajó 440 pies, aproximadamente unas seis filas dentro de las gradas del jardín derecho-central, para su segundo jonrón de la temporada.